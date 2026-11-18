1 декабря в Риге продолжится рассмотрение дела 70-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении 28 преступлений сексуального характера. По версии обвинения, он выдавал себя за целителя и под видом оказания лечебных услуг совершал сексуальное насилие над детьми.

По данным прокуратуры, обвиняемый не был зарегистрирован в Реестре медицинских работников и помощников медицинских работников, однако выдавал себя за целителя и с февраля 2024 года по май 2025 года оказывал услуги по целительству у себя дома.

Под видом лечебных процедур мужчина делал детям массаж. Во время одного из таких сеансов он воспользовался тем, что 12-летний ребенок из-за своего возраста не мог осознать характер совершаемых с ним действий, и совершил в отношении него сексуальное насилие. Кроме того, обвиняемый использовал ребенка для создания порнографических материалов.

В ходе расследования на изъятых у обвиняемого носителях данных обнаружили большое количество материалов порнографического характера, в том числе детскую порнографию и материалы с изображением зоофилии. По этим эпизодам мужчине также предъявлено обвинение.

По оценке прокуратуры, действия обвиняемого нарушили половую неприкосновенность ребенка, его нравственное развитие, а также нормальное физическое, психическое и сексуальное развитие. Ребенку были причинены психологические страдания, последствия которых могут быть длительными.