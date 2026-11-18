На улице Крустпилс в Риге загорелся жилой контейнер, стоявший рядом с грузовым автомобилем. Один из очевидцев бросился предупреждать водителя фуры, предполагая, что тот спит в кабине и не замечает опасности. Пожарным удалось быстро справиться с огнем, однако пламя успело повредить боковую часть грузовика.

Во вторник, 17 ноября, в Риге возле Славянского круга произошел пожар, который мог представлять опасность для находившегося рядом грузового автомобиля. Загорелся жилой контейнер, а один из очевидцев, заметив пламя, попытался предупредить водителя припаркованной фуры.

Как сообщает программа Degpunktā телеканала TV3, вызов на улицу Крустпилс пожарные получили вскоре после полудня. Когда очевидцы заметили огонь, возникло опасение, что в кабине стоявшего рядом грузовика может находиться спящий водитель.

«Я ему кричу, а он не отвечает»

Одним из первых пожар заметил Андрей, который в тот момент выезжал с прилегающей территории. Увидев, что рядом с грузовиком горит контейнер, мужчина подошел к кабине и начал стучать в дверь, пытаясь привлечь внимание водителя.

«Я ему кричу, кричу, а он не отвечает. Кажется, его там вообще нет», — рассказал Андрей журналистам Degpunktā.

На вопрос, что могло стать причиной возгорания, очевидец предположил, что кто-то мог бросить непотушенный окурок. Однако никаких подтверждений этой версии пока нет.

Другие работавшие поблизости мужчины не исключили, что в контейнере мог находиться бездомный человек.

Огонь повредил стоявший рядом грузовик

Вскоре на место прибыли пожарные, которые приступили к тушению загоревшегося контейнера. Во время работ спасатели вынесли из него обгоревшие бытовые вещи и тщательно обследовали внутренние помещения.

Серьезных сложностей при ликвидации пожара не возникло. При этом пламя успело распространиться на боковую часть стоявшего поблизости грузового автомобиля.

Таким образом, даже несмотря на быстрое прибытие пожарных, обойтись без материального ущерба не удалось.

Информации о пострадавших нет. Также не уточняется, где в момент пожара находился водитель грузовика.

Причина возгорания устанавливается.