Рижский городской суд 7 декабря в 10:00 продолжит рассмотрение так называемого дела о полётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Единственным обвиняемым по делу остаётся бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис, свидетельствует информация в судебном календаре.

Обвинение считает, что из-за ненадлежащего контроля за расходованием бюджетных средств государству был причинён ущерб в размере 89 382 евро. Сам Цитсковскис вину отрицает и утверждает, что ответственность должны нести те, кто непосредственно принимал решения об использовании частных самолётов.

Кто принимал решения о полётах Кариньша?

На предыдущем судебном заседании показания дала консультант Государственной канцелярии Вита Жиндика, которая занималась организацией зарубежных командировок премьер-министра.

Она рассказала, что получала информацию о запланированных поездках из бюро главы правительства.

До 2023 года соответствующие поручения ей давал тогдашний руководитель бюро премьер-министра Янис Патмалниекс («Новое Единство»), однако указания могли поступать и от других советников главы правительства.

По словам свидетельницы, сведения о предстоящих командировках обычно поступали за несколько дней или примерно за неделю до поездки.

После этого Жиндика связывалась с туристическим агентством, с которым у Государственной канцелярии был заключён договор, и запрашивала предложения по авиабилетам.

Советники премьер-министра, как правило, указывали приблизительное время вылета и возвращения, а также расписание мероприятий.

Жиндика подчеркнула, что при правительстве Кариньша порядок организации командировок не менялся и был аналогичен тому, который действовал при предыдущих премьер-министрах.

Информация о выборе авиабилетов передавалась советникам главы правительства, в том числе Рейнису Брусбардису, Дане Голдфинче и Лелде Лице-Лиците.

Спецрейсы заказывали через туристическое агентство

Свидетельница рассказала, что первый специальный авиарейс запомнила ещё в 2019 году. Тогда информацию о необходимости его организации она получила от советницы Кариньша.

По её словам, процедура заказа специальных рейсов практически не отличалась от оформления обычных коммерческих перелётов.

Туристическому агентству направлялся запрос с датами и временем поездки, после чего поступало несколько предложений.

Обычно агентство предоставляло от трёх до пяти вариантов, из которых в большинстве случаев выбирали самый дешёвый.

При этом для специальных рейсов необходимо было заключать отдельный договор, который готовила Государственная канцелярия.

Жиндика также пояснила, что расходы на такие перелёты не всегда подробно расшифровывались. В счетах могла указываться общая сумма, включавшая питание и другие дополнительные услуги.

Окончательная стоимость могла увеличиться, например, при переносе времени вылета на более поздний срок.

При этом свидетельница заявила, что не знает, кто именно принимал решения об использовании специальных рейсов в конкретных случаях.

Она также не смогла прокомментировать вопросы оплаты VIP-залов, связанные с членами семьи Кариньша.

Цитсковскис отрицает вину

Ранее бывший директор Государственной канцелярии заявил в суде, что не признаёт себя виновным и не согласен с требованием о возмещении ущерба в размере 89 382 евро.

Прокурор Давидс Гуревичс пояснил журналистам, что Цитсковскис обвиняется в отсутствии надлежащего контроля за расходованием бюджетных средств в бюро премьер-министра.

По версии обвинения, именно это позволило заказать пять специальных чартерных рейсов с нарушением предусмотренных законом ограничений, что привело к ущербу государству почти на 90 тысяч евро.

Прокурор подчеркнул, что в ходе расследования оценивалась ответственность всех должностных лиц, участвовавших в организации поездок.

В итоге следствие пришло к выводу, что причинённый ущерб непосредственно связан с бездействием Цитсковскиса как руководителя Государственной канцелярии.

Сам бывший чиновник придерживается противоположной позиции.

По его мнению, отвечать должны те, кто принимал решения и заказывал конкретные услуги, а не руководитель учреждения, который не участвовал в выборе рейсов.

Цитсковскис утверждает, что обвинение фактически ставит ему в вину отсутствие контроля за решениями других должностных лиц и то, что он не отменил эти решения.

Однако, по его словам, юридически он не мог этого сделать, поскольку решения принимал премьер-министр, а заказы оформляло его бюро.

Бывший руководитель Государственной канцелярии считает, что главный вопрос заключается в том, было ли вообще совершено преступление и являлось ли использование специальных авиарейсов незаконным.

Ответ на этот вопрос, подчеркнул он, должен дать суд.

В начале судебного разбирательства Цитсковскис также не возражал против видео- и аудиозаписи заседаний представителями СМИ.

«Общество должно видеть, что происходит на этом судебном заседании», — заявил он.

Уголовное дело состоит из десяти томов.

Почему обвиняемым оказался только один человек?

Согласно информации прокуратуры, Цитсковскису предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, повлёкшем тяжкие последствия.

Первоначально в деле был ещё один человек, имевший право на защиту. Однако впоследствии его процессуальный статус изменили, и теперь он проходит по делу в качестве свидетеля.

Во время досудебного расследования изучалась возможная ответственность бывшего премьер-министра, нескольких сотрудников Государственной канцелярии и бюро главы правительства.

Однако прокуратура пришла к выводу, что именно директор Государственной канцелярии как руководитель учреждения отвечал за законность и целесообразность расходования бюджетных средств при приобретении услуг, связанных с зарубежными командировками премьер-министра.

Следствие установило, что во время четырёх зарубежных поездок главы правительства Государственная канцелярия незаконно заказала и оплатила пять специальных чартерных рейсов.

При этом, по мнению прокуратуры, существовала возможность заблаговременно приобрести билеты на регулярные коммерческие рейсы для членов делегации премьер-министра.

Использование обычных авиарейсов позволило бы сэкономить 89 382,90 евро бюджетных средств, причём без дополнительных расходов на ночёвки.

При определении размера ущерба прокуратура использовала методологию Государственного контроля, применённую во время ревизии расходов на специальные перелёты премьер-министра.

Следствие не оспаривало право главы правительства самостоятельно решать, когда и куда отправляться в зарубежные командировки.

Однако, по версии обвинения, директор Государственной канцелярии не обеспечил соблюдение требований законодательства, регулирующего использование публичных средств и оплату командировочных расходов.

Кроме того, он не предпринял необходимых действий и не дал подчинённым распоряжений об отмене незаконно заказанных специальных рейсов.

На полёты использовали деньги, выделенные во время пандемии

Прокуратура также установила, что для оплаты специальных чартерных рейсов использовались бюджетные средства, предусмотренные Государственной канцелярии законом о государственном бюджете на 2022 год.

Эти деньги предназначались для обеспечения безопасных перелётов премьер-министра во время пандемии Covid-19.

Однако командировки, о которых идёт речь, организовывались уже после окончания чрезвычайной ситуации.

По мнению обвинения, Цитсковскис не выполнил возложенные на него законом обязанности по контролю за законностью и целесообразностью расходования государственных средств.

Госконтроль оценил ущерб гораздо выше — в 545 тысяч евро

Уголовное дело было возбуждено Генеральной прокуратурой в конце марта 2024 года по подозрению в возможной растрате средств в крупном размере при использовании чартерных самолётов для зарубежных поездок бывшего премьер-министра.

Первоначально расследование передали Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), однако позднее дело перешло в прокуратуру.

При этом Государственный контроль в ходе собственной ревизии выявил значительно более крупные необоснованные расходы, чем сумма, фигурирующая в уголовном обвинении.

По оценке аудиторов, незаконные и неэкономные действия при организации специальных перелётов Кариньша привели к необоснованным расходам бюджетов Латвии и Совета Европейского союза на общую сумму около 545 тысяч евро.

Государственный контроль также указал, что в принятии и реализации решений об использовании специальных рейсов фактически участвовали сам премьер-министр Кариньш, непосредственно подчинённое ему бюро и Государственная канцелярия.

В то время бюро премьер-министра возглавлял нынешний депутат Сейма Янис Патмалниекс («Новое Единство»), а Государственной канцелярией руководил Цитсковскис.

Как Цитсковскис лишился должности

Янис Цитсковскис занимал пост директора Государственной канцелярии с 2017 года до июля 2024 года.

В начале июля 2024 года на фоне скандала вокруг авиаперелётов Кариньша его понизили в должности.

В знак протеста против этого решения Цитсковскис решил покинуть Государственную канцелярию.

Следующее заседание по делу назначено на 7 декабря в 10:00 в Рижском городском суде.