Мать 11-месячной девочки, погибшей в Даугавпилсской региональной больнице, окончательно добилась компенсации почти в 124 тысячи евро. Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу Министерства здравоохранения, поэтому решение о выплате вступило в силу. Суд установил, что во время перевозки между отделениями ребенка отключили от медицинского монитора, а персонал не заметил критического ухудшения ее состояния.

После нескольких лет судебных разбирательств мать 11-месячной девочки, умершей в Даугавпилсской региональной больнице, добилась окончательного решения о компенсации. Государство должно выплатить ей 123 792 евро из Фонда медицинского риска. Суд признал, что смерть ребенка была связана с ненадлежащими действиями медицинского персонала.

Как сообщает агентство ЛЕТА, Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по жалобе Министерства здравоохранения. Таким образом, решение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу.

Почему Верховный суд отклонил жалобу министерства

Министерство здравоохранения пыталось оспорить решение, согласно которому матери погибшего ребенка полагается компенсация. Однако Верховный суд установил, что жалоба ведомства фактически сводится к несогласию с тем, как суды предыдущих инстанций оценили доказательства.

Министерство настаивало на иной интерпретации обстоятельств дела, но не привело достаточных оснований для пересмотра решения в кассационном порядке. Верховный суд напомнил, что кассационная инстанция проверяет правильность применения правовых норм, а не рассматривает фактические обстоятельства заново.

Суд также не нашел оснований считать, что смерть девочки была вызвана исключительно имевшимися у нее проблемами со здоровьем или действиями матери. Установленная нижестоящим судом причинно-следственная связь между непрофессиональными действиями медицинских работников и смертью ребенка признана обоснованной.

Как произошла трагедия

Трагедия произошла в 2022 году. Мать заметила, что ее 11-месячная дочь, возможно, проглотила таблетки валерианы, и немедленно вызвала скорую помощь. Девочку доставили в Даугавпилсскую региональную больницу и поместили в отделение интенсивной терапии.

Спустя некоторое время медики сочли ее состояние относительно стабильным и приняли решение перевести пациентку в другое отделение. Перед транспортировкой ребенка отключили от монитора, контролировавшего сердцебиение и дыхание. При этом требования медицинского наблюдения предусматривали непрерывный контроль жизненно важных показателей во время перевозки.

Путь в отделение на пятом этаже занял около 20 минут.

Все это время рядом с девочкой находились помощник врача и медсестра. Однако оборудования, которое могло бы своевременно предупредить об остановке сердца, не было. Медицинские работники полагали, что ребенок спит.

Когда девочку доставили в детское отделение, дежурные медики обнаружили, что она не дышит. Было установлено, что смерть наступила во время транспортировки или непосредственно перед ее завершением.

Инспекция здравоохранения первоначально не обнаружила вины врачей

После смерти девочки Инспекция здравоохранения провела проверку и пришла к выводу, что действия медицинского персонала были правильными. Ведомство рассматривало версию синдрома внезапной детской смерти. По мнению инспекции, возможное отравление валерианой не было настолько тяжелым, чтобы само по себе привести к смерти ребенка, а резкое ухудшение состояния якобы невозможно было предвидеть.

Мать не согласилась с такими выводами и обратилась в суд. В ходе судебного разбирательства была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза с участием пяти специалистов, включая экспертов по интенсивной терапии, детским инфекционным заболеваниям и патологической анатомии.

Эксперты отвергли версию внезапной детской смерти

Судебно-медицинская экспертиза выявила существенные недостатки в оказании помощи девочке. Специалисты отвергли объяснение смерти синдромом внезапной детской смерти, установив, что непосредственной причиной стали острая сердечная недостаточность и асистолия — прекращение электрической активности сердца.

По мнению экспертов, критическое ухудшение состояния ребенка началось раньше, чем это заметил медицинский персонал. Если бы девочка оставалась подключенной к монитору, медики могли бы вовремя обнаружить изменения сердечной деятельности и предпринять необходимые действия.

Суд установил, что при перевозке ребенка без надлежащего наблюдения персонал упустил момент, когда еще существовала возможность спасти ее жизнь.

В медицинских документах обнаружили противоречия

Отдельное внимание во время разбирательства привлекли записи в медицинской документации. В частности, в карте ребенка были указаны показатели артериального давления на 11 часов утра. Однако суд установил, что в это время девочку уже транспортировали либо готовили к перевозке, а к медицинскому монитору она подключена не была. Это вызвало сомнения в достоверности соответствующих записей. Суд пришел к выводу, что данные могли быть внесены задним числом либо не отражали реально проведенных измерений.

При этом суд не установил, что врачи умышленно причинили вред ребенку. Речь шла о ненадлежащем медицинском наблюдении и несвоевременном оказании необходимой помощи.

Компенсация должна быть выплачена в течение месяца

Еще в декабре 2025 года Административный районный суд в Резекне признал неправомерными решения Инспекции здравоохранения и Министерства здравоохранения об отказе в компенсации. 22 апреля 2026 года Административный окружной суд поддержал выводы первой инстанции. Суд установил, что медицинские работники не обеспечили необходимый контроль состояния ребенка и не предприняли своевременных действий для сохранения его жизненных функций.

Министерство здравоохранения попыталось обжаловать это решение, однако теперь Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство. Согласно вступившему в силу судебному решению, Инспекция здравоохранения должна в течение месяца оформить решение о выплате матери компенсации из Фонда медицинского риска.

Размер компенсации составляет 123 792,30 евро.

Таким образом, завершилось многолетнее разбирательство, в котором матери пришлось через суд доказывать, что смерть ее дочери была связана с недостатками медицинской помощи.