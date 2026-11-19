За первые десять месяцев 2026 года клиенты латвийских финансовых учреждений, входящих в Ассоциацию финансовой отрасли (АФО), потеряли в результате мошенничества 11,475 миллиона евро. Во всех этих случаях пострадавшие сами подтверждали платежи, сообщили в ассоциации.

За этот период зарегистрирован 4241 случай мошенничества. Из них 1868 случаев связаны с телефонными аферистами, которым удалось выманить 5,767 миллиона евро. В результате 1737 случаев инвестиционного мошенничества жители потеряли 4,087 миллиона евро, а ещё 1,621 миллиона евро были похищены в ходе 636 мошеннических операций других видов.

Одновременно финансовым учреждениям удалось предотвратить 15 987 попыток мошенничества на общую сумму 17,883 миллиона евро.

В частности, были пресечены 3335 попыток телефонного мошенничества на 8,822 миллиона евро, 9160 попыток инвестиционного мошенничества на 6,459 миллиона евро и 3492 попытки других видов мошенничества на 2,602 миллиона евро.

В октябре финансовые учреждения предотвратили 1408 попыток хищения денег, сохранив клиентам 1,243 миллиона евро. Однако в 329 случаях мошенникам всё же удалось завладеть 1,458 миллиона евро.

Наибольший финансовый ущерб в октябре был связан с инвестиционным мошенничеством. В 155 случаях жители потеряли более миллиона евро, что составляет 73% всех похищенных за месяц средств.

По сравнению с сентябрём сумма, похищенная с помощью инвестиционных афер, увеличилась почти втрое. При этом финансовым учреждениям удалось предотвратить 833 такие попытки на сумму более 471 000 евро.

Советник АФО Элеонора Бушмане-Звайгзне отметила, что значительная сумма потерь от инвестиционного мошенничества в октябре могла быть обусловлена отдельными случаями с особенно крупным ущербом.

В то же время специалисты наблюдают ещё одну тревожную тенденцию: преступники всё чаще пытаются повторно обмануть людей, которые уже пострадали от мошенничества.

«В таких случаях людям обещают помочь вернуть потерянные деньги, чтобы выманить у них ещё больше средств. Поэтому особенно осторожно следует относиться не только к кажущимся выгодными инвестиционным предложениям, но и к обещаниям вернуть уже потерянные деньги», — предупредила Бушмане-Звайгзне.

В октябре финансовым учреждениям удалось предотвратить 270 попыток телефонного мошенничества на сумму 592 000 евро. Однако в 110 случаях преступники похитили более 355 000 евро.

В других категориях мошенничества были предотвращены 305 попыток на 179 000 евро, но в 64 случаях жители потеряли в общей сложности 41 000 евро.

По данным Cert.lv, в октябре мошенники продолжали активно использовать поддельные объявления, SMS-сообщения и названия известных поставщиков услуг для хищения денег и персональных данных.

Особенно распространёнными стали мошеннические объявления на платформе Facebook Marketplace. Пользователей привлекали якобы выгодными предложениями товаров, после чего перенаправляли на поддельные сайты для оплаты покупок.

Также распространялись сообщения, в которых преступники выдавали себя за знакомых получателя и утверждали, что у них изменился номер телефона.

Ещё одна схема связана с ложными уведомлениями о якобы замороженных накоплениях второго пенсионного уровня.

Кроме того, были обнаружены поддельные сайты медицинского портала Datamed, через которые мошенники пытались получить доступ к интернет-банкам жителей, используя авторизацию Smart-ID.

В FNA подчёркивают, что преступники всё активнее используют привычные людям сервисы и повседневные ситуации, чтобы вызвать доверие и убедить потенциальных жертв раскрыть личные данные или совершить платежи.

Как сообщалось ранее, в 2025 году клиенты четырёх крупнейших банков Латвии потеряли в результате 6667 случаев мошенничества 12,22 миллиона евро. При этом банки предотвратили 18 464 мошеннические операции на общую сумму 14,031 миллиона евро.

По сравнению с 2024 годом сумма похищенных средств тогда сократилась на 21,3%.