В Елгаве попытка скрыться после кражи спортивной одежды закончилась погоней и задержанием. Мужчина, подозреваемый в хищении товаров на 250 евро из спортивного магазина, проигнорировал требования полиции остановиться и попытался уехать на велосипеде. Однако уже через 21 минуту после поступления сообщения о краже его задержали.

В Елгаве сотрудники муниципальной полиции задержали мужчину, который, предположительно, украл спортивную одежду из магазина, а затем попытался скрыться от правоохранителей на велосипеде. Погоня продолжалась через дворы жилых домов и закончилась задержанием на проспекте Земгалес.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Елгавское самоуправление, происшествие случилось в понедельник, 16 ноября, в торговом центре Pilsētas pasāža на улице Дриксас.

Полицейские заметили подозреваемого на велосипеде

В 10:55 сотрудники отдела оперативного управления муниципальной полиции получили сообщение о краже в магазине спортивных товаров Sportland.

Правоохранителям передали описание предполагаемого похитителя. Вскоре патрульный экипаж заметил неподалеку от торгового центра мужчину на велосипеде, внешность которого соответствовала полученной ориентировке.

Однако при появлении полицейских велосипедист не остановился, а попытался скрыться. Он проигнорировал неоднократные законные требования сотрудников полиции и продолжил движение через дворы жилых домов. Полицейские начали преследование.

В рюкзаке нашли одежду на 250 евро

Попытка бегства оказалась неудачной. В 11:16 мужчину задержали на проспекте Земгалес. Таким образом, с момента получения сообщения о краже до задержания прошло всего 21 минута.

При проверке рюкзака полицейские обнаружили куртку и брюки Nike общей стоимостью 250 евро. На одежде сохранились магазинные ценники и защитные бирки. Во время беседы с правоохранителями мужчина признался в совершении кражи.

После задержания его доставили в Южноземгальский участок Земгальского регионального управления Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.

За отказ остановиться назначили отдельный штраф

Помимо разбирательства по факту предполагаемой кражи, мужчину привлекли к административной ответственности за невыполнение законных требований сотрудника полиции. За попытку скрыться и отказ подчиниться распоряжениям правоохранителей ему назначили штраф в размере 50 евро.

Дальнейшие процессуальные решения по делу о краже будут принимать сотрудники Государственной полиции.

Этот случай показывает, насколько быстро информация о правонарушении может быть передана патрульным экипажам и использована для поиска подозреваемого.

Как сообщал ранее BB.lv, в сентябре этого года в Елгаве произошла еще одна погоня, в результате которой задержали двух предполагаемых участников организованной группы, подозреваемой в краже драгоценностей на 22 500 евро из ювелирного магазина в Бауске.