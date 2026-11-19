В Краславском крае пограничники обнаружили в лесу 340 тысяч контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками. Находке предшествовало сообщение Военно-воздушных сил о беспилотнике, замеченном на территории Латвии. Сигареты находились в 24 коробках, обернутых белой полиэтиленовой пленкой. Полиция начала уголовное расследование, по которому виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.

В Краславском крае обнаружена крупная партия контрабандных сигарет, предположительно предназначенных для нелегального оборота в Латвии. Пограничники нашли в лесу 24 коробки с табачными изделиями, на которых были белорусские акцизные марки. Общий объем изъятого составил 340 тысяч сигарет.

Как сообщает Государственная пограничная охрана, операция состоялась в среду, 18 ноября, после получения информации от Военно-воздушных сил Национальных вооруженных сил о беспилотном летательном аппарате, замеченном на территории страны.

24 коробки обнаружили в лесу

Получив сообщение о беспилотнике, пограничники начали проверку территории в Краславской волости. Во время осмотра лесного массива сотрудники обнаружили 24 прямоугольные коробки, тщательно обернутые белой полиэтиленовой пленкой.

Внутри находились сигареты марки NZ Gold с акцизными марками Беларуси. Всего было изъято 340 тысяч сигарет, что соответствует 17 тысячам стандартных пачек по 20 штук.

При этом в сообщении погранохраны не уточняется, был ли найден сам беспилотник и установлено ли, каким именно способом сигареты попали в лес.

Контрабандисты используют беспилотники

Использование дронов для перевозки нелегальных табачных изделий уже неоднократно фиксировалось на восточной границе Латвии. Например, в августе этого года пограничники обнаружили в Деменской волости беспилотник с прикрепленной к нему коробкой, в которой находились 15 тысяч сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Для незаконной переправки табака через границу также используются воздушные шары и самодельные плавучие конструкции.

В нынешнем случае сообщение о беспилотном аппарате стало основанием для проверки местности, однако его непосредственная связь с обнаруженными сигаретами пока официально не установлена.

Возбуждено уголовное дело

Обнаруженные табачные изделия переданы сотрудникам Государственной полиции. Правоохранители начали уголовный процесс по части третьей статьи 190 Уголовного закона — контрабанда в крупном размере.

За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Дополнительно суд может назначить конфискацию имущества, пробационный надзор сроком до трех лет и ограничение права заниматься определенными видами профессиональной или коммерческой деятельности либо занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Пока не сообщается, удалось ли установить владельцев груза или задержать лиц, причастных к его незаконному перемещению.

Следствию предстоит выяснить происхождение партии, способ ее доставки и предполагаемых получателей.