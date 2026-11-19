На Украине задержан мужчина, которого обвиняют в массовой рассылке угроз о якобы заложенных взрывных устройствах в школах и других учреждениях Латвии, Чехии и Словакии. Следователи установили его личность еще в 2025 году, однако подозреваемый скрылся в Беларуси. После возвращения на Украину его задержали, а прокуратура уже передала обвинительное заключение в суд.

Международное расследование массовых угроз взрывов в европейских школах привело к задержанию подозреваемого на Украине. Мужчину обвиняют в рассылке тысяч сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в учебных заведениях и других учреждениях нескольких стран, включая Латвию. Расследование велось при участии правоохранительных органов четырех государств и поддержке европейского агентства Евроюст.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на прокуратуру Латвии, подозреваемого удалось задержать в начале сентября 2026 года, когда он вернулся на Украину из Беларуси. Теперь его дело передано в суд украинского города Днепра.

Тысячи угроз с электронных адресов и через Telegram

По информации Евроюста, мужчина предположительно занимался рассылкой угроз как минимум с 2024 года. Для этого он использовал несколько адресов электронной почты и мессенджер Telegram.

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступали в тысячи школ, торговых центров и других учреждений европейских стран. Такие угрозы вызывали тревогу среди родителей и сотрудников учебных заведений, вынуждая правоохранительные органы проверять потенциально опасные объекты.

Даже если сведения о взрывчатке не подтверждались, каждое подобное сообщение требовало оценки возможной угрозы и могло нарушать нормальную работу учреждений.

Подозреваемого установили еще летом 2025 года

Для расследования массовых рассылок правоохранительные органы Латвии, Чехии, Словакии и Украины сформировали совместную следственную группу. Ее деятельность координировалась при поддержке Евроюста — агентства Европейского союза по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия.

В июле 2025 года правоохранительные органы установили предполагаемого отправителя угроз в украинском Днепре. Согласно сообщению Евроюста того времени, мужчину задержали, но впоследствии отпустили. Позднее он оказался в Беларуси. После возвращения на Украину в сентябре 2026 года подозреваемого задержали вновь.

К расследованию подключились правоохранители четырех стран

После задержания в процессуальных действиях участвовали представители полиции стран, входящих в совместную следственную группу. Следователи провели допрос и обеспечили обмен необходимыми документами, на основании которых было начато уголовное преследование.

Прокуратура Украины подготовила обвинительное заключение и передала дело в суд Днепра. При этом международное расследование продолжается.

Правоохранительные органы пока не раскрывают мотивы предполагаемого отправителя угроз, его возраст и другие сведения, позволяющие установить личность. Также не сообщается, сколько именно сообщений было направлено в каждую страну и удалось ли установить причастность обвиняемого ко всем зарегистрированным случаям.

Какую роль сыграла Латвия

Со стороны Латвии в международном расследовании участвовали Рижская Пардаугавская прокуратура и 1-й отдел Управления по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции.

Сотрудничество позволило следователям разных стран объединить информацию о массовых рассылках, сопоставить электронные следы и координировать процессуальные действия.

Подобные расследования осложняются тем, что сообщения могут отправляться из одной страны, поступать адресатам в нескольких других государствах, а предполагаемый преступник при этом способен менять свое местонахождение. Поэтому обмен доказательствами и согласованные действия правоохранительных органов имеют особое значение.

Расследование еще не завершено

Несмотря на передачу обвинительного заключения в украинский суд, международная следственная группа продолжает работу. Евроюст пока не сообщает, установлены ли другие возможные участники рассылок и какие конкретно эпизоды включены в предъявленное обвинение. Не раскрываются и сведения о возможных мотивах подозреваемого.

Окончательную оценку представленных доказательств должен дать суд. До вынесения обвинительного приговора мужчина считается невиновным.

Правоохранительные органы обещают предоставить дополнительные подробности, когда это станет возможным без ущерба для расследования.

BB.lv уже писал, что массовые угрозы школам остаются проблемой в разных странах Европы.