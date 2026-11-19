В Риге пьяный мужчина приехал на машине в магазин, чтобы украсть алкоголь и другие товары. Подозреваемого задержали, сообщили в Государственной полиции.

В начале ноября полиция получила сообщение о попытке кражи в одном из магазинов Задвинья. Охранник заметил, что мужчина 1977 года рождения пытается похитить различные товары, в том числе алкогольные напитки. Мужчина находился в состоянии опьянения и был задержан на месте.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что подозреваемый приехал в магазин на автомобиле. По внешним признакам было похоже, что за рулём он также находился в нетрезвом состоянии. Проверка показала, что концентрация алкоголя в организме мужчины превышала 1,2 промилле.

Выяснилось, что задержанный уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения без водительских прав соответствующей категории. В 2025 году ему назначили дополнительное наказание — лишение права управления транспортными средствами на пять лет.

В отношении мужчины начаты уголовные процессы по статьям о краже в небольшом размере и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без соответствующих водительских прав.

За каждое из этих преступлений предусмотрено наказание вплоть до одного года лишения свободы. Возможны также краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор и другие предусмотренные законом меры. За нетрезвое вождение без прав дополнительно предусмотрено лишение водительских прав на пять лет.

В качестве меры пресечения мужчине предписано проживать по определённому адресу. Ему также запрещено покидать страну.