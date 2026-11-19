В этом месяце в Елгаве задержаны распространители нелегальных электронных курительных устройств, сообщили в Государственной полиции (ГП).

10 ноября в рамках ранее начатого уголовного процесса о незаконном обороте подакцизных товаров сотрудники полиции задержали в Елгаве двух мужчин 2007 и 1985 годов рождения.

В ходе нескольких обысков правоохранители обнаружили 93 электронные сигареты Vozol, 139 флаконов жидкости для заправки электронных сигарет Salt Vozol и 68 упаковок никотиновых пакетиков Cuba. Кроме того, были обнаружены 7390 евро.

Расследование этого преступления продолжается.

Полиция возбудила уголовный процесс по части первой статьи 221 Уголовного закона Латвии — за незаконное изготовление, хранение, перемещение или реализацию алкогольных напитков, табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств или жидкостей для их заправки, если такие действия совершены в значительном размере.

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.