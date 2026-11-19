Государственная полиция задержала двух молодых людей по подозрению в угоне и поджоге автомобиля в Южнокурземском крае. По данным следствия, они похитили неисправную машину, намереваясь использовать её для поездок по бездорожью, но, когда осуществить задуманное не удалось, сожгли автомобиль.

Как сообщает Государственная полиция, 27 октября в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже автомобиля Citroen. Владелец обнаружил исчезновение машины 26 октября. Автомобиль был оставлен возле автосервиса в Вайнёдской волости Южнокурземского края для ремонта, поскольку находился в неисправном состоянии.

Полицейские начали уголовный процесс и впоследствии обнаружили сгоревшую машину в лесу на территории Приекульской волости.

28 октября сотрудники Южнокурземского участка полиции задержали первого подозреваемого, а 11 ноября — второго. Оба молодых человека совершеннолетние, ранее не попадали в поле зрения полиции в связи с преступлениями и сейчас сотрудничают со следствием.

В ходе расследования выяснились любопытные обстоятельства исчезновения автомобиля. Владелец оставил неисправную машину возле автосервиса, причём ключи зажигания находились внутри.

Когда автомобиль пропал, сотрудники сервиса решили, что хозяин уже забрал его. Сам же владелец полагал, что механики приступили к ремонту. В действительности машину угнали ещё в начале октября, но пропажу обнаружили лишь спустя несколько недель.

По словам задержанных, поскольку автомобиль не был на ходу, они отбуксировали его с помощью собственной машины. Молодые люди рассчитывали завести Citroen и использовать его для езды по бездорожью, однако сделать это не удалось.

После неудачной попытки они разбили задние стёкла автомобиля, а позднее, предположительно, решили уничтожить следы преступления и подожгли машину.

В отношении обоих молодых людей начат уголовный процесс по статьям об угоне транспортного средства и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путём поджога.

Согласно Уголовному закону Латвии, максимальное наказание за подобное преступление предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Расследование продолжается. Полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.