В Лиепае мужчина, предположительно, бросал мёртвых уток по салону трамвая, приставал к детям и заставлял их снимать происходящее на видео. Инцидент напугал несовершеннолетних пассажиров, сообщает портал Liepajniekiem.lv.

В редакцию обратился читатель, приславший скриншот видеозаписи, на которой мужчина держит птицу с окровавленными перьями. По утверждению очевидца, мужчина сам убил двух уток, однако официального подтверждения этому пока нет.

Как рассказывают свидетели, мужчина показывал детям мёртвых птиц, предлагал их погладить, а затем начал бросать уток по салону. При этом он требовал снимать происходящее, обещая детям, что благодаря видео они станут знаменитыми в TikTok.

По словам очевидцев, дети были сильно напуганы, а после съёмки некоторые начали плакать.

Журналисты обратились в Государственную и муниципальную полицию Лиепаи, чтобы выяснить, проводится ли проверка по фактам возможного жестокого обращения с животными и нарушения общественного порядка.

В муниципальной полиции пояснили, что первоначально информация поступила через Facebook, однако социальные сети не являются официальным каналом обращения к правоохранителям. Кроме того, из сообщения было непонятно, когда именно произошёл инцидент.

О событиях непосредственно в трамвае обе полицейские структуры узнали от журналистов. Государственная полиция подтвердила, что полученная информация будет зарегистрирована, а обстоятельства произошедшего — выяснены.

Правоохранители призывают жителей сообщать о подобных происшествиях не через социальные сети, а непосредственно в полицию: по круглосуточному телефону муниципальной полиции Лиепаи 634 202 69 или по номеру 112.