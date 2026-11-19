В Латвии задержаны несколько сотрудников Государственной полиции, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений. Об этом сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава, назвав происходящее «очищением» полиции. Материалы дела переданы в Бюро внутренней безопасности.

В Латвии задержаны два инспектора Государственной полиции, которых подозревают в совершении умышленных преступлений. По предварительной информации, их действия были продиктованы корыстными мотивами. Расследование ведет Бюро внутренней безопасности (БВБ).

Как сообщает агентство ЛЕТА, информацию о задержаниях подтвердила Государственная полиция. Операция проводилась в сотрудничестве с Бюро внутренней безопасности, которому впоследствии передали дело для дальнейшего расследования.

Что известно о задержанных полицейских

По информации Государственной полиции, задержаны два действующих инспектора. Их подозревают в совершении умышленных преступлений, основным мотивом которых, по предварительным данным следствия, была личная выгода.

Ранее министр внутренних дел Янис Домбрава сообщил, что речь идет о нескольких особо тяжких преступлениях. Однако правоохранительные органы пока не уточняют, какие именно действия инкриминируются задержанным и по каким статьям Уголовного закона ведется расследование.

Не раскрываются также подразделения, в которых служили инспекторы, и обстоятельства предполагаемых преступлений.

Государственная полиция пояснила, что больше не уполномочена комментировать расследование, поскольку дальнейшие процессуальные действия находятся в компетенции Бюро внутренней безопасности.

Само БВБ пока не предоставило дополнительной публичной информации.

«В полиции идет очищение»

Первым о задержаниях сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава.

«В полиции идет очищение. В результате полицейского расследования задержаны недобросовестные полицейские, совершившие несколько особо тяжких преступлений», — написал министр в социальных сетях.

Домбрава расценил произошедшее как результат работы по выявлению преступлений внутри правоохранительной системы. При этом конкретные обстоятельства дела и степень причастности задержанных должны быть установлены в ходе расследования.

До вступления в силу обвинительного приговора в отношении подозреваемых действует презумпция невиновности.

Начальник полиции: за предательство придется отвечать

С заявлением выступил и начальник Государственной полиции Арманд Рукс. Он напомнил, что еще при вступлении в должность поставил перед собой задачу повысить престиж полиции и укрепить доверие общества к правоохранительным органам.

Одним из главных направлений этой работы Рукс назвал выявление недобросовестных сотрудников, борьбу с коррупцией и другими преступлениями внутри службы.

По его словам, несмотря на предпринимаемые меры, отдельные случаи противоправных действий полицейских продолжают обнаруживаться.

«Мне очень жаль, что некоторые сотрудники службы до сих пор не поняли, что это лишь вопрос времени, когда за свое предательство общества и службы им придется ответить перед законом», — заявил Рукс.

Он подчеркнул, что взаимодействие Государственной полиции с Бюро внутренней безопасности продолжится, а выявление сотрудников, нарушающих закон, останется одним из приоритетов.

Жителей призывают сообщать о нарушениях

Государственная полиция обратилась к жителям с просьбой сообщать о любых известных им фактах противоправных действий сотрудников правоохранительных органов. Речь может идти как о коррупционных проявлениях, так и о других нарушениях закона.

В полиции заверяют, что анонимность людей, предоставляющих такую информацию, будет гарантирована.

Дальнейшие подробности нынешнего расследования станут известны после того, как Бюро внутренней безопасности сочтет возможным их обнародовать.