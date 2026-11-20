Более трети жителей Латвии, потерявших деньги из-за финансового мошенничества, никому не сообщают о случившемся. Большинство из них уверены, что обращение ничего не изменит, а некоторые испытывают стыд или считают потерянную сумму слишком незначительной. При этом каждый пятый пострадавший пытается повторно связаться с мошенниками, рискуя лишиться еще больших денег. Таковы результаты исследования ОЭСР и Банка Латвии.

В Латвии 37% жителей, понесших финансовые потери в результате мошенничества, предпочитают никому не рассказывать о случившемся. Одни не верят в возможность вернуть деньги, другие считают ущерб несущественным, а некоторые стесняются признаться, что стали жертвами обмана.

Как сообщает агентство ЛЕТА, такие данные получены в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проведенном совместно с Банком Латвии. Результаты представили в пятницу, 20 ноября.

Исследование показывает, что проблема значительно шире зарегистрированных полицией преступлений: многие пострадавшие вообще не обращаются за помощью.

Почему пострадавшие не сообщают о мошенничестве

Руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии Артис Зейля рассказал, что наиболее распространенная причина молчания — убеждение в бесполезности обращения.

Среди тех, кто не сообщил о случившемся, 57% считали, что это все равно ничего не изменит. Еще 37% полагали, что потеряли слишком небольшую сумму, чтобы обращаться за помощью. Около 16% не знали, куда именно следует сообщить о мошенничестве, а 12% признались, что испытывали стыд.

При этом, как подчеркнул Зейля, сообщать о преступлении важно даже в случае небольших финансовых потерь. Каждое заявление может помочь правоохранительным органам выявить повторяющиеся схемы, установить причастных к ним людей и предотвратить новые случаи обмана.

Кроме того, если преступную схему удастся раскрыть, ранее поданное заявление может помочь установить круг пострадавших.

Каждый пятый пытается договориться с мошенниками

Исследование выявило еще одну тревожную тенденцию. Около 20% пострадавших пытались повторно связаться с мошенниками, рассчитывая вернуть свои деньги.

Однако подобные действия способны привести к новым потерям. Преступники могут использовать желание человека вернуть похищенное, чтобы убедить его внести дополнительные платежи, оплатить якобы необходимые комиссии или сообщить новые конфиденциальные данные.

Поэтому специалисты предупреждают: после обнаружения обмана нельзя продолжать финансовые операции по указаниям людей, которые предположительно совершили мошенничество.

Вместо этого необходимо обращаться в банк и правоохранительные органы.

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Три четверти жителей сталкивались с попытками обмана

Согласно результатам исследования, за последние два года с попытками финансового мошенничества сталкивались 74% взрослого населения Латвии. При этом 27% опрошенных стали жертвами как минимум одного вида мошенничества.

Из числа пострадавших 55% потеряли деньги. Остальные столкнулись с другими последствиями, например раскрыли преступникам персональные данные или финансовую информацию, но непосредственных денежных потерь не понесли.

Наиболее распространенным оказалось мошенничество при совершении покупок. С ним столкнулись 15% опрошенных. Жертвами фишинга, то есть попыток получить конфиденциальную информацию через поддельные сообщения или сайты, стали 8%. Еще 6,5% пострадали от инвестиционного мошенничества.

Большинство жертв сталкивались с одним видом обмана, однако 25% пострадавших сообщили о двух видах мошенничества, а 14% — о трех или более.

Жертвами становятся не только пожилые люди

Исследование не подтвердило распространенное представление о том, что финансовые мошенники обманывают преимущественно какую-то одну группу населения.

По словам Артиса Зейли, пострадавшие встречаются среди людей разного возраста, с различным уровнем образования и цифровой грамотности.

Существенное значение имеют обстоятельства, в которых человек сталкивается с мошеннической попыткой. Преступники используют спешку, эмоциональное давление и рассеянное внимание. Даже человек, хорошо разбирающийся в финансовых вопросах, может принять ошибочное решение в ситуации, когда его торопят или пугают.

Кроме того, активные пользователи цифровых услуг чаще сталкиваются с различными мошенническими схемами просто потому, что совершают больше операций в интернете.

При этом 70% жителей, столкнувшихся с попытками обмана, предприняли хотя бы одно защитное действие: прервали разговор, заблокировали подозрительный контакт или удалили сообщение.

За десять месяцев мошенники похитили более 18 миллионов евро

Данные Государственной полиции показывают, насколько серьезными остаются финансовые последствия интернет-мошенничества. В 2025 году полиция зарегистрировала 8701 происшествие, связанное с интернет-мошенничеством или попытками его совершения.

Ущерб достиг 23,77 млн евро. Для сравнения, в 2024 году зарегистрировали 4095 таких происшествий, а финансовые потери составили 16,09 млн евро.

За первые десять месяцев 2026 года полиция зафиксировала 6003 происшествия. Из них в 1963 случаях были пострадавшие, а 4040 происшествий зарегистрированы без финансовых потерь. Общая сумма ущерба за этот период составила 18,35 млн евро.

Таким образом, несмотря на усилия банков и правоохранительных органов, жители Латвии продолжают терять из-за мошенников миллионы евро.

Банки предотвращают почти 80% попыток хищения

В то же время финансовые учреждения стали эффективнее блокировать подозрительные операции.

По данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, за десять месяцев 2026 года банки — участники ассоциации зарегистрировали 20 228 попыток выманивания денег. Из них 15 987, или 79%, удалось предотвратить.

Однако 4241 попытка оказалась успешной. Банки сумели защитить около 18 млн евро клиентских средств, но еще 11 млн евро мошенникам удалось похитить.

Для сравнения, в 2022 году четыре крупнейших банка предотвратили менее половины зарегистрированных попыток мошенничества — 48,7%.

Председатель правления ассоциации Улдис Церпс подчеркнул, что, несмотря на повышение эффективности защитных механизмов, количество успешных случаев обмана остается высоким.

По его мнению, противодействие финансовому мошенничеству должно стать государственным приоритетом, а правительству следует назначить ответственного координатора, который обеспечит сотрудничество различных учреждений.

Куда обращаться, если вас обманули

Представитель Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции Солвита Слядзе напомнила, что действия пострадавшего зависят от характера происшествия.

Если деньги уже переведены мошенникам или раскрыты данные доступа к банковскому счету, необходимо немедленно связаться со своим банком. О совершенном мошенничестве или предполагаемом преступлении следует сообщить в Государственную полицию.

Информацию о подозрительных ссылках, поддельных сайтах, фишинговых письмах и телефонных номерах можно передавать CERT.LV.

Особенно важно не удалять переписку с предполагаемыми мошенниками, подтверждения платежей и другие сведения, которые могут пригодиться при расследовании.

Чем быстрее человек обратится за помощью, тем больше возможностей у банка и правоохранительных органов предпринять необходимые действия.

Что предлагают изменить в Латвии

На основе исследования ОЭСР подготовила рекомендации по повышению устойчивости населения к финансовому мошенничеству. Среди них — создание единого сайта с проверенной информацией о мошеннических схемах, развитие практических образовательных программ и использование интерактивных тренажеров.

Эксперты также предлагают сделать процедуру подачи сообщений более понятной и обеспечить пострадавшим доступную поддержку. Координировать внедрение рекомендаций в области финансовой грамотности будет Банк Латвии совместно с национальной рабочей группой, объединяющей 28 организаций государственного, частного и неправительственного секторов.

В исследовании приняли участие 1400 жителей Латвии в возрасте от 18 до 79 лет. Дополнительно специалисты провели 40 подробных интервью с людьми, пострадавшими от финансового мошенничества.

Главный вывод исследования заключается в том, что борьба с мошенниками требует не только технической защиты банковских операций, но и доверия пострадавших к системе помощи.

Пока значительная часть людей предпочитает молчать, реальные масштабы мошенничества могут оставаться существенно выше официальной статистики.