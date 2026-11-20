В Латвии набирает актуальность схема мошенничества, при которой человеку доставляют посылку, которую он не заказывал, и требуют оплатить её получение. Курьерская компания Venipak предупреждает: жертвой обмана можно стать даже в том случае, если доставку осуществляет настоящая курьерская служба.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Venipak, особенно высок риск столкнуться с подобным мошенничеством в период активных покупок, когда люди одновременно ожидают несколько интернет-заказов.

В это время на телефоны покупателей поступает множество уведомлений о доставке, номеров отслеживания и сообщений от курьерских компаний. Запомнить все подробности заказов бывает непросто, чем и пользуются злоумышленники.

Настоящий курьер, но поддельный заказ

Исполнительный директор Venipak Latvija Санита Берзиня объясняет, что мошенники используют вполне обычную ситуацию: человек заказал несколько товаров в интернете и уже не помнит, какие именно посылки должны прийти.

Когда доставку осуществляет настоящая курьерская компания, это вызывает дополнительное доверие.

Получатель оплачивает посылку, забирает её и только после вскрытия обнаруживает, что ничего подобного не заказывал.

Внутри может оказаться дешёвая безделушка, совершенно бесполезный предмет или даже мусор.

При этом курьерская служба может не иметь никакого отношения к мошенничеству: она лишь выполняет доставку отправления.

Как не попасться на уловку

В Venipak советуют особенно внимательно относиться к посылкам с наложенным платежом, то есть тем, за которые необходимо заплатить при получении.

Если человек не помнит, чтобы оформлял соответствующий заказ, не следует торопиться с оплатой.

Прежде всего необходимо проверить отправителя и историю покупок в интернет-магазинах.

Если возникают обоснованные подозрения, что посылка отправлена мошенниками, от её получения и оплаты можно отказаться.

Мошенники продолжают рассылать поддельные SMS

Ещё одним распространённым способом обмана остаются фальшивые сообщения от имени курьерских компаний.

В таких SMS получателю сообщают, что доставить посылку якобы не удалось, необходимо уточнить адрес или срочно внести небольшую дополнительную плату.

При этом злоумышленникам даже необязательно знать, ожидает ли конкретный человек посылку.

Сообщения рассылаются массово, и часть из них неизбежно попадает к людям, которые действительно ждут доставку.

Такое совпадение создаёт ложное ощущение, что уведомление настоящее.

Нередко мошенники дополнительно оказывают психологическое давление. Например, предупреждают, что посылку вскоре отправят обратно или доставка будет приостановлена, если получатель немедленно не выполнит указанные действия.

Грамотный текст больше не гарантирует безопасность

В Venipak обращают внимание на ещё одну опасную тенденцию.

Несколько лет назад мошеннические сообщения часто можно было распознать по грамматическим ошибкам, странным выражениям и неестественным формулировкам.

Сегодня этот признак уже нельзя считать надёжным.

Злоумышленники научились достаточно убедительно копировать названия компаний, логотипы и оформление официальных уведомлений.

Поэтому даже грамотно написанное сообщение, внешне похожее на настоящее уведомление курьерской службы, может оказаться мошенническим.

Что советует Venipak

Компания напоминает, что при получении подозрительных сообщений не следует спешить с переводом денег или вводом персональных данных.

Если возникают сомнения относительно отправителя, происхождения посылки или её статуса, необходимо самостоятельно связаться с курьерской компанией через официальные каналы связи.

Особенно важно не переходить по подозрительным ссылкам из SMS и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт.

В Venipak подчёркивают, что подобные мошеннические схемы наносят ущерб не только покупателям, но и интернет-магазинам, а также службам доставки. Использование названий известных компаний подрывает доверие клиентов к добросовестным участникам рынка.

Venipak рассчитывает увеличить выручку до 100 миллионов евро

Venipak управляет сетью примерно из 800 пакоматов и пунктов выдачи посылок, а также 25 логистическими терминалами в странах Балтии.

В 2025 году выручка группы составила 85,6 миллиона евро, а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) достигла 12,4 миллиона евро.

В 2026 году компания прогнозирует выручку свыше 100 миллионов евро и EBITDA на уровне 14 миллионов евро.

Оборот латвийского предприятия Venipak Latvija в прошлом году составил 25,705 миллиона евро, увеличившись на 9,4%. Прибыль выросла на 40,3% — до 863 550 евро.

Venipak Latvija зарегистрирована в 2011 году. Единственным владельцем предприятия является зарегистрированная в Нидерландах компания Venipak.