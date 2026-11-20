Caribbean Princess.
На круизном лайнере Caribbean Princess в Карибском море произошла вспышка желудочно-кишечного заболевания, на симптомы расстройства пожаловались 148 человек, сообщила пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Специалисты пока не смогли установить возбудителя болезни.
Лайнер Caribbean Princess вышел из города Форт-Лодердейл, Флорида, 11 ноября. Через четыре дня, 15 ноября, сообщение о вспышке заболевания на корабле поступило в CDC.
По данным ведомства, на недомогание пожаловались 134 пассажира и 14 членов экипажа. Всего на борту находятся 4068 человек — 2936 пассажиров и 1132 члена экипажа.
Чаще всего заболевшие жаловались на рвоту и диарею. Оператор лайнера, круизная компания Princess Cruises, в заявлении Fox News подтвердила, что у некоторых пассажиров наблюдались «желудочно-кишечные расстройства». На лайнере усилили процедуры очистки и дезинфекции, а заболевших пассажиров и членов экипажа изолировали.
Источник заболевания пока неизвестен. Специалисты CDC исследуют образцы кала и рвотных масс заболевших, результаты анализов пока не получены.
Что известно о лайнере Caribbean Princess
Caribbean Princess ввели в эксплуатацию в апреле 2004 года, строительством судна занималась итальянская Fincantieri. Длина корабля составляет 952 фута (290 м), ширина — 158 футов (48 м), высота — 118 футов (36 м).
Всего судно вмещает до 4340 человек — 3140 пассажиров и 1200 членов экипажа. На 19-палубном лайнере расположена 1571 каюта, более 10 ресторанов, пять бассейнов и семь джакузи, кинотеатр, спа-центр, казино, библиотека, художественная галерея и магазины.
Лайнер выполняет круизы по Карибскому морю, Панамскому каналу, Северной Европе, Средиземному морю и Аляске.
Вспышка заболевания произошла на рейсе B638, который проходит по Карибскому морю и Панамскому каналу с остановкам в Колумбии, Панаме, Коста-Рике, а также на Каймановых островах и Арубе.
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