На круизном лайнере Caribbean Princess в Карибском море произошла вспышка желудочно-кишечного заболевания, на симптомы расстройства пожаловались 148 человек, сообщила пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Специалисты пока не смогли установить возбудителя болезни.

Лайнер Caribbean Princess вышел из города Форт-Лодердейл, Флорида, 11 ноября. Через четыре дня, 15 ноября, сообщение о вспышке заболевания на корабле поступило в CDC.

По данным ведомства, на недомогание пожаловались 134 пассажира и 14 членов экипажа. Всего на борту находятся 4068 человек — 2936 пассажиров и 1132 члена экипажа.

Чаще всего заболевшие жаловались на рвоту и диарею. Оператор лайнера, круизная компания Princess Cruises, в заявлении Fox News подтвердила, что у некоторых пассажиров наблюдались «желудочно-кишечные расстройства». На лайнере усилили процедуры очистки и дезинфекции, а заболевших пассажиров и членов экипажа изолировали.

Источник заболевания пока неизвестен. Специалисты CDC исследуют образцы кала и рвотных масс заболевших, результаты анализов пока не получены.

Что известно о лайнере Caribbean Princess

Caribbean Princess ввели в эксплуатацию в апреле 2004 года, строительством судна занималась итальянская Fincantieri. Длина корабля составляет 952 фута (290 м), ширина — 158 футов (48 м), высота — 118 футов (36 м).

Всего судно вмещает до 4340 человек — 3140 пассажиров и 1200 членов экипажа. На 19-палубном лайнере расположена 1571 каюта, более 10 ресторанов, пять бассейнов и семь джакузи, кинотеатр, спа-центр, казино, библиотека, художественная галерея и магазины.

Лайнер выполняет круизы по Карибскому морю, Панамскому каналу, Северной Европе, Средиземному морю и Аляске.

Вспышка заболевания произошла на рейсе B638, который проходит по Карибскому морю и Панамскому каналу с остановкам в Колумбии, Панаме, Коста-Рике, а также на Каймановых островах и Арубе.