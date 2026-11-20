В Елгаве на улице Друвиенас огонь полностью уничтожил садовый домик площадью 100 квадратных метров вместе с находившимся внутри имуществом. Владелец предполагает, что пожар мог начаться из-за неисправности дымохода. Несмотря на потерю вещей, мужчина не отчаивается: главное, что ни он, ни гостивший у него приятель не пострадали, сообщает программа TV3 Degpunktā.

От постройки остались обгоревшие вещи

После пожара территория на улице Друвиенас оказалась усеяна обломками и остатками имущества. Огонь уничтожил садовый домик, крыша которого была покрыта шифером. Владелец участка Янис рассказал журналистам, что во время пожара кровельный материал сильно нагревался и разлетался в разные стороны.

«Не используйте шифер для крыши, при пожаре он нагревается и разлетается в разные стороны», — предупредил мужчина, вспоминая пережитое.

Сам Янис проживает в соседней постройке. В день происшествия у него гостил приятель, который, возможно, растапливал печь в сгоревшем строении.

Причиной мог стать дымоход

По предположению хозяина, возгорание могло быть связано с печным отоплением.

«У меня было печное отопление, возможно, дымоход был плохо закреплен. Мы вызвали пожарных, полиция составила акт. Это моя собственность, и я должен привести ее в порядок», — рассказал Янис.

При этом официальная причина пожара пока не названа. Версия о проблемах с дымоходом основана на предположении самого владельца.

На тушение огня пожарным потребовалось около двух часов. Благодаря работе спасателей пламя не распространилось на соседние дома. Люди также не пострадали.

Больше всего жаль книг и инструментов

По словам Яниса, уничтоженная постройка была старой, поэтому ее потерю он воспринимает относительно спокойно. Гораздо больше мужчине жаль находившихся внутри вещей. В огне погибла его коллекция книг, а также рабочие инструменты.

Теперь владельцу предстоит разобрать обгоревшие конструкции, собрать разбросанные по участку остатки имущества и привести территорию в порядок. Мужчина надеется, что приятель, находившийся у него в гостях в день происшествия, тоже придет помочь с уборкой.

«Главное, что мы остались целы»

Несмотря на масштаб разрушений, Янис не склонен драматизировать случившееся. Он благодарен пожарным, которым удалось справиться с огнем и не допустить его распространения на соседние строения. Самое важное для мужчины — то, что пожар обошелся без человеческих жертв и травм.

Впереди у него немало работы по расчистке участка, однако, как дал понять Янис журналистам Degpunktā, потерянные вещи не сравнятся с человеческой жизнью.

Происшествие в Елгаве также напоминает о необходимости регулярно проверять состояние печей и дымоходов, особенно в холодное время года, когда отопительные устройства используются чаще.