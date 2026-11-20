В рижском микрорайоне Даугавгрива (Усть-Двинск) обычный день для жителей двухэтажного дома на улице Эспланадес закончился пожаром и эвакуацией. С утра в подъезде раздавались громкие ссоры, а спустя некоторое время лестничную клетку заполнил дым. Одного человека госпитализировали, еще двоих спасателям пришлось выводить из здания.

Соседи утверждают, что проблемы с посетителями одной из квартир продолжаются уже много лет, сообщает программа TV3 Degpunktā.

С утра в подъезде раздавались крики

Происшествие случилось в четверг, 19 ноября. По словам жителей дома, еще до появления пожарных на первом этаже происходили громкие выяснения отношений.

Одна из жительниц второго этажа рассказала, что к соседу приходили люди, которые долго стучали в его дверь и ругались.

«Здесь внизу живут наркоманы. Они приходили к нему, все утро стучали в дверь, ругались, но он не открывал», — рассказала женщина.

По ее словам, конфликты с участием посетителей этой квартиры происходят не впервые.

«Они ссорились так громко, что мне на втором этаже было слышно даже через закрытую дверь, можно было разобрать, что они говорят. Потом наступила тишина, затем они снова пришли и снова ругались», — вспоминает жительница.

Женщина утверждает, что подобная обстановка сохраняется уже много лет, поскольку сосед регулярно принимает людей, поведение которых вызывает беспокойство остальных жильцов.

После ссоры подъезд заполнился дымом

В какой-то момент шум прекратился, однако вскоре женщина услышала новые звуки. Затем она заметила, что лестничная клетка заполняется дымом. Понимая, что в доме начался пожар, жительница вызвала спасателей. Самостоятельно выйти из квартиры она не решилась и осталась внутри, ожидая помощи.

Прибывшие пожарные обнаружили возгорание в квартире на первом этаже. Как сообщил командир Болдерайской части Государственной пожарно-спасательной службы Интар Мигланс, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

«До прибытия спасателей из горящей квартиры самостоятельно эвакуировался один человек, который пострадал и был госпитализирован», — рассказал представитель ГПСС.

По информации Degpunktā, в больницу доставили женщину, находившуюся в горевшей квартире, а не мужчину, на поведение которого жаловались соседи. Еще двух человек спасатели вывели с верхнего этажа. Оба отказались от госпитализации.

Среди выброшенных вещей обнаружили шприцы

Пожарным потребовалось около часа, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией. После ликвидации возгорания жители смогли вернуться в свои квартиры.

Во дворе дома на газоне лежали вещи, вынесенные из горевшего помещения. Среди них журналисты заметили шприцы, куски фольги и трубку для курения табака. Эти находки вызвали дополнительные вопросы на фоне рассказов соседей о происходящем в квартире.

Однако официальной информации о возможном употреблении или хранении наркотиков в связи с пожаром в сюжете не приводится. Не установлена и причина самого возгорания. Поэтому связывать пожар непосредственно с утренними ссорами или действиями конкретных людей пока нет оснований.

Огонь не распространился, но последствия почувствует весь дом

Хотя пожар удалось ограничить одной квартирой, неудобства возникли и у остальных жителей. По информации Degpunktā, имущество соседей непосредственно от огня не пострадало. Однако дым распространился по зданию, и теперь жильцам придется избавляться от запаха гари, которым пропитались помещения, мебель и одежда.

Еще одна проблема — сохранение тепла. В выгоревшей квартире разбиты окна. Даже если проемы временно закроют досками, это не обеспечит прежней теплоизоляции. В результате в холодное время года последствия пожара могут ощущаться и за пределами пострадавшего помещения.

Соседи говорят, что проблема существует годами

Для жителей дома происшествие стало очередным поводом обратить внимание на ситуацию с одной из квартир. По словам соседки, постоянные визиты посторонних людей и громкие конфликты давно нарушают спокойствие остальных жильцов. Теперь к этим неудобствам добавились пожар, задымление подъезда и необходимость эвакуации.

При этом пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания и связаны ли с ним люди, которые приходили к квартире ранее в тот день. Официальных выводов о виновных или обстоятельствах возникновения пожара не сообщалось.

Ситуация в Даугавгриве показывает, насколько серьезными могут оказаться последствия пожара в многоквартирном доме: даже если огонь не выходит за пределы одного помещения, опасности подвергаются люди, живущие этажом выше, а последствия задымления и повреждений приходится устранять всем соседям.

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