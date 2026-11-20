Утром на Елгавском шоссе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Машины получили значительные повреждения.

Как сообщает программа Sadursme 360 телеканала 360, авария произошла около 9:00 на 52-м километре автодороги A8 (Рига — Елгава — граница Литвы), на перекрёстке с дорогой V1054, возле поворота на Вирцаву.

На месте происшествия работали оперативные службы. В результате столкновения автомобили получили серьёзные повреждения, а по проезжей части оказались разбросаны обломки транспортных средств.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Обстоятельства и причины аварии пока неизвестны.