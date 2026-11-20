В рижском микрорайоне Кенгарагс автовладельцы столкнулись с новой серией краж: неизвестные снимают зеркальные элементы с припаркованных машин. В социальных сетях появились сообщения сразу от нескольких пострадавших, а Государственная полиция подтвердила получение заявлений. Ранее аналогичные кражи происходили в Огре и Икшкиле.

Причем, по данным полиции, зеркальные элементы стали одной из самых распространенных целей автомобильных воров в этом году, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Утром автовладельцев ждал неприятный сюрприз

О новой серии краж стало известно после публикации в местной группе Facebook. Одна из жительниц Кенгарагса, обнаружившая пропажу зеркал, поинтересовалась у соседей, не преподнесли ли воры кому-нибудь еще такой же «подарок» утром.

Выяснилось, что пострадала не только ее машина. На сообщение откликнулись сразу несколько человек. Судя по рассказам местных жителей, злоумышленники действовали на довольно большой территории — между улицами Саласпилс, Рушону и Даугавпилс, вплоть до торгового центра Akropole Rīga.

Журналисты Degpunktā отправились в микрорайон и обнаружили у одного из домов на улице Латгалес поврежденный BMW. На черном автомобиле вместо похищенных зеркальных элементов были установлены временные заменители, закрепленные клейкой лентой.

Других машин с аналогичными повреждениями съемочной группе найти не удалось, однако полиция подтвердила, что обращения от пострадавших действительно поступали.

Полиция получила несколько сообщений о кражах

Представитель Государственной полиции Лига Дзилюма рассказала, что правоохранительные органы получили информацию о нескольких случаях пропажи автомобильных зеркал.

«В пяти случаях Государственная полиция получила информацию о кражах зеркал для целей страхования, однако еще в двух случаях было отказано в начале уголовного процесса. В настоящее время рассматривается еще одно заявление», — сообщила она.

Таким образом, полиция располагает информацией как минимум о нескольких эпизодах, однако не все обращения привели к возбуждению уголовных дел. О задержании подозреваемых или установлении их личностей пока не сообщается.

Ранее зеркала массово снимали в Огре и Икшкиле

Случаи в Кенгарагсе напоминают недавние происшествия в Огрском крае. Несколько недель назад журналисты Degpunktā рассказывали о кражах в Огре и Икшкиле, о чем писал BB.lv.

Там злоумышленники также действовали ночью, снимая боковые зеркальные элементы с автомобилей различных марок и годов выпуска.

После тех происшествий некоторое время новых сообщений не поступало, однако теперь аналогичные кражи зарегистрированы уже в столице. Пока неизвестно, связаны ли эпизоды в разных городах между собой и действуют ли одни и те же преступники.

«Мужу разбили окно и украли инструменты»

Жители Кенгарагса рассказывают, что проблемы с безопасностью припаркованных автомобилей не ограничиваются кражами зеркал. Местная жительница Диана считает, что в последние годы злоумышленники стали действовать активнее.

«Мужу разбили окно и украли инструменты, он сантехник», — рассказала женщина.

По ее мнению, ситуация могла ухудшиться из-за уменьшения присутствия полиции на улицах. Однако это личная оценка жительницы: официальных данных, подтверждающих связь между количеством патрулей и ростом преступности в микрорайоне, в сюжете не приводится.

При этом даже относительно небольшая кража может создать автовладельцу серьезные неудобства. Без исправных зеркал пользоваться автомобилем небезопасно, а владельцу приходится тратить время на обращение в полицию, оформление страхового случая и ремонт.

Зеркала — вторая по популярности добыча автомобильных воров

По информации, приведенной в сюжете Degpunktā, с начала года зеркальные элементы автомобильных зеркал занимают второе место среди наиболее часто похищаемых предметов, связанных с автомобилями. Чаще злоумышленники похищают только государственные регистрационные номерные знаки.

Хотя стоимость отдельного зеркального элемента может быть сравнительно небольшой, расходы на восстановление автомобиля зависят от его модели и комплектации. Особенно неприятной кража может оказаться для владельцев машин с зеркалами, оснащенными подогревом, автоматическим затемнением или дополнительными электронными функциями.

Полиция призывает сообщать о подобных происшествиях даже в тех случаях, когда ущерб кажется незначительным. Такие заявления позволяют правоохранительным органам получать более полную картину происходящего, сопоставлять отдельные эпизоды и выявлять возможные серии преступлений.

Пока же жителям Кенгарагса остается внимательнее следить за припаркованными автомобилями: неизвестно, ограничатся ли злоумышленники уже совершенными кражами.