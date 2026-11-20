В четверг, 19 ноября, после 21:00 в Валке водитель автомобиля Audi съехал с дороги прямо в озеро Загэзерс. После происшествия автомобилист употребил алкоголь, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Зане Васкане.

По информации полиции, водитель двигался по улице Загэзера в направлении улицы Вароню, когда автомобиль съехал с проезжей части и оказался в озере.

В машине находились два человека. После падения автомобиля в воду оба самостоятельно выбрались из салона и добрались до берега.

После аварии у водителя обнаружили 1,56 промилле алкоголя

В отношении водителя начат процесс об административных правонарушениях по двум основаниям: необоснованный съезд с проезжей части и употребление алкогольных напитков после дорожно-транспортного происшествия.

Проверка на содержание алкоголя показала 1,56 промилле.

При этом полиция уточняет, что водитель употреблял алкоголь именно после аварии, а не до неё.