В рижском микрорайоне Кенгарагс пожилая женщина, которая уже не имела права проживать в квартире, вернулась туда и оказалась в центре происшествия с пожаром.

Собственник жилья рассказал, что ранее помог бывшей арендаторке получить муниципальную квартиру, но не решился выгнать ее, когда она снова появилась у него дома. В итоге в многоэтажку на улице Ликснас пришлось вызывать пожарных и полицию, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Сосед почувствовал дым, когда лежал в кровати

Переполох в одном из многоквартирных домов на улице Ликснас начался среди дня. Житель дома Янис отдыхал у себя в квартире, когда почувствовал запах дыма. Выйдя на лестничную клетку, мужчина обнаружил, что подъезд уже задымлен.

«Все было в дыму, я вызвал пожарных», — рассказал он журналистам.

Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание в одной из квартир. Во двор они вынесли обгоревший мешок с мусором и другие поврежденные огнем вещи. После завершения работы пожарных на месте продолжали разбираться правоохранители.

Выяснилось, что в квартире находилась пожилая женщина, которая, по словам собственника, уже давно не имела действующего договора аренды.

«Я все потушила, но дым продолжал идти»

Съемочная группа Degpunktā попыталась выяснить у пенсионерки, что именно произошло в квартире и с чего начался пожар. Однако объяснения женщины оказались довольно сбивчивыми.

«Я все потушила на подоконнике, но дым все шел и шел. На кухне горели шкафчик и полки», — рассказала она.

Установить точную причину возгорания из ее слов журналистам не удалось. Разговор вскоре прервали полицейские, которым также необходимо было разобраться в обстоятельствах происшествия и выяснить, на каком основании женщина находится в квартире.

Собственник помог ей получить другое жилье, но она вернулась

Владелец квартиры рассказал, что пенсионерка прожила в его собственности около 20 лет. Однако со временем возникли финансовые проблемы: женщина больше не могла оплачивать проживание. По словам мужчины, прошлым летом он прекратил арендные отношения и помог бывшей жилице устроиться в жилье, предоставленное самоуправлением.

Казалось бы, вопрос был решен, но спустя некоторое время пенсионерка вернулась в прежнюю квартиру.

«У нее уже давно нет никакого договора аренды, самоуправление предоставило ей квартиру, но она решила вернуться», — объяснил собственник.

Мужчина признался, что после прекращения аренды не успел поменять дверной замок. Этим и воспользовалась бывшая жилица. При этом хозяин не стал немедленно добиваться ее удаления из квартиры.

«Я по доброте душевной не выгонял ее. Она прожила здесь 20 лет, самоуправление дало ей квартиру, но человек не понимает», — рассказал он.

По словам собственника, ему было тяжело выставить пожилую женщину за дверь, даже несмотря на отсутствие у нее права пользоваться жильем.

«Ей здесь нечего делать, но я по доброте душевной не выгоняю постороннего человека, не хочется оставлять живого человека на улице», — добавил мужчина.

«Там жили дьявольские женщины»

Полицейские попытались выяснить, почему пенсионерка отказалась от предоставленного самоуправлением жилья и вернулась в прежнюю квартиру. Однако ее объяснения оказались необычными. Женщина стала рассказывать о конфликте с другими людьми, называя их «дьявольскими женщинами».

«Там жили адские женщины. К ним я причисляю и себя. Он так и сказал, что я не женщина, а дьявол. Ему нравится жить с дьяволами», — заявила пенсионерка.

На вопрос, выгнали ли ее из предоставленного жилья, она ответила утвердительно.

«Женщины ему помогли. Дьявольские женщины», — добавила она.

Кого именно имела в виду пенсионерка и что в действительности произошло по прежнему месту проживания, из ее рассказа осталось неясным.

Полиции понадобился час, чтобы уговорить женщину уйти

Разговоры с пенсионеркой продолжались около часа. В конце концов правоохранителям удалось убедить ее покинуть квартиру на улице Ликснас и отправиться в жилье, предоставленное самоуправлением. Таким образом, конфликт удалось разрешить без принудительного удаления женщины из помещения.

Теперь собственнику предстоит заняться последствиями пожара и, прежде всего, заменить дверной замок. Именно это должно помешать бывшей арендаторке снова беспрепятственно вернуться в квартиру.

История в Кенгарагсе показала, как затянувшийся жилищный конфликт может создать проблемы не только собственнику, но и соседям. На этот раз происшествие закончилось вмешательством пожарных и полиции.

При этом официальной информации о причине возгорания, размере ущерба и возможной ответственности женщины пока нет.