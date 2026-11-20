Центр защиты прав потребителей Латвии (ЦЗПП) принял решения об ограничении доступа к трем интернет-магазинам. Продавцы привлекали покупателей историями о многолетнем семейном бизнесе, украшениях ручной работы и крупных скидках перед закрытием. Однако проверки выявили недостоверные сведения, отсутствие необходимой информации о продавцах и нарушения прав покупателей.

В Латвии ограничивают доступ к трем интернет-магазинам, которые, по оценке Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП), использовали вводящие в заблуждение способы продажи товаров. На сайтах предлагали одежду, украшения и часы, представляя их как продукцию местных семейных предприятий. Покупателям рассказывали трогательные истории о закрытии магазинов, выходе владельцев на пенсию и необходимости срочно воспользоваться скидками.

Однако проверка ЦЗПП показала, что рекламные обещания и сведения о происхождении товаров вызывают серьезные сомнения.

Как сообщает агентство ЛЕТА, решения об ограничении доступа приняты в отношении сайтов daceriga.lv, sofijarotaslietas.com и ilzeunelza.com.

Магазин якобы работал в Риге 28 лет

На сайте daceriga.lv продавалась одежда. Покупателям рассказывали историю местного магазина, который якобы открылся в Риге еще в 1998 году, а теперь вынужден закрыться после 28 лет работы.

Такая история должна была создавать впечатление давно существующего латвийского предприятия и объяснять масштабную распродажу товаров. Однако проверка выявила существенное расхождение. В представленном ЦЗПП документе началом хозяйственной деятельности продавца указано 1 мая 2026 года.

Таким образом, подтверждения заявленной 28-летней истории работы магазина ведомство не получило.

Кроме того, изображения предлагаемых товаров встречались и на других зарубежных торговых платформах. По оценке ЦЗПП, это ставит под сомнение создаваемое сайтом представление об уникальном или местном происхождении продукции.

«Три сестры», украшения ручной работы и скидки до 80%

Другой интернет-магазин — sofijarotaslietas.com — предлагал ювелирные украшения. На сайте рассказывалось о небольшой семейной мастерской трех сестер, которые якобы вручную и с особой тщательностью создают украшения в Латвии.

Покупателей также убеждали, что магазин вскоре прекратит работу в связи с выходом владельцев на пенсию. В рамках объявленной распродажи предлагались скидки до 80%.

Такие сообщения создавали ощущение, что приобрести украшения по сниженной цене можно только сейчас, пока семейное предприятие окончательно не закрылось.

Однако ЦЗПП установил признаки недобросовестной коммерческой практики и отсутствие существенной информации о продавце. У потребителей не было возможности надежно установить, кто именно продает товары и к кому обращаться в случае возникновения проблем с заказом.

«Маленькая мечта матери и дочери» — еще одна история для покупателей

Похожий подход использовался и на сайте ilzeunelza.com. Там продавались украшения и наручные часы, которые позиционировались как изделия ручной работы, созданные в Риге небольшими коллекциями.

Рекламная история строилась вокруг семейного дела матери и дочери. Покупателям предлагали осенние скидки в знак благодарности за поддержку их «маленькой мечты».

Однако проверяющие обнаружили целый ряд настораживающих обстоятельств. На сайте использовались сообщения об ограниченном количестве товаров, а также отзывы, достоверность которых невозможно было проверить.

Кроме того, информация о сроках отказа от покупки оказалась противоречивой.

Особое внимание ЦЗПП привлекло указание на то, что основной склад магазина находится в Азии, в том числе в Китае. По мнению ведомства, это дает основания предполагать, что покупателям предлагают товары промышленного производства, хотя рекламные материалы создают впечатление небольшого местного ремесленного предприятия.

При этом само по себе расположение склада за пределами Латвии не является нарушением. Проблема заключается в возможном введении покупателей в заблуждение относительно происхождения товаров.

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Покупатели не могли установить, кто стоит за магазинами

Нарушения касались не только рекламных историй. Во всех трех случаях ЦЗПП обнаружил недостатки в информации, позволяющей установить личность продавца и связаться с ним.

Для дистанционной торговли это имеет принципиальное значение. Покупатель должен знать, с кем заключает договор, кто отвечает за доставку товара, кому предъявлять претензии и куда обращаться при необходимости возврата денег. На проверенных сайтах такая информация отсутствовала либо была представлена недостаточно ясно.

Также выявлены проблемы с разъяснением права отказаться от дистанционной покупки и других предусмотренных законом прав потребителей. В результате люди рисковали оказаться в ситуации, когда после оплаты заказа не могли эффективно связаться с продавцом или добиться выполнения своих законных требований.

Почему ЦЗПП решил ограничить доступ

Центр защиты прав потребителей пришел к выводу, что дальнейшая доступность этих интернет-магазинов создает существенный риск для покупателей. По оценке ведомства, нарушения не ограничивались отдельными неточностями в описании товаров, а затрагивали основы дистанционной торговли: достоверность информации, прозрачность деятельности продавца и соблюдение прав потребителей.

При этом продавцы не обеспечили надлежащую коммуникацию с надзорным учреждением и не предприняли необходимых мер для устранения выявленных нарушений. Поэтому ЦЗПП решил использовать предусмотренную законом меру — ограничение доступа к сайтам через сети электронных коммуникаций.

Решения по отдельным сайтам принимались в разное время: в отношении sofijarotaslietas.com — в сентябре, daceriga.lv — также в сентябре, а ilzeunelza.com — в ноябре.

Как не попасться на подобную распродажу

Истории о семейных мастерских, многолетних традициях и закрывающихся магазинах могут вызывать доверие и желание поддержать небольшой бизнес. Однако сами по себе красивые фотографии, положительные отзывы и эмоциональные обращения продавцов не подтверждают подлинность такой истории.

Перед покупкой ЦЗПП рекомендует проверить название и регистрационные данные предприятия, адрес и контактную информацию, условия доставки, возврата и отказа от покупки.

Особенно осторожно стоит относиться к предложениям с огромными скидками и заявлениями, что товар необходимо приобрести немедленно. Если продавец скрывает свою личность, не предоставляет понятных условий возврата или использует противоречивые сведения о происхождении товаров, от покупки лучше отказаться.

Тем, кто уже совершил заказ и столкнулся с проблемами, следует сохранить подтверждение оплаты, переписку, описание товара и другие доказательства. Если добиться решения непосредственно от продавца не удается, покупатели могут обратиться за консультацией в ЦЗПП. При оплате банковской картой также можно узнать в банке о возможности оспорить платеж.

Главный вывод проверок ведомства: даже сайт с латвийским названием, красивой историей и фотографиями товаров не обязательно принадлежит местному производителю или обеспечивает покупателям предусмотренную законом защиту.