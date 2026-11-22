Этим летом у матери десятилетнего мальчика отобрали родительские права после того, как врач Детской клинической университетской больницы в Риге забил тревогу, сообщает Латвийское телевидение.

Медик предположил, что мать могла намеренно ухудшать состояние здоровья своего десятилетнего сына. В настоящее время дело расследуют правоохранительные органы.

Первые подозрения у врача возникли после изучения результатов анализов крови мальчика. Вместе с тем, как следует из материалов дела, было несколько эпизодов, когда ребёнок попадал и в Огрскую районную больницу из-за судорог неясного происхождения, высокой температуры и низкого уровня сахара в крови.

Однако там признаков умышленных противоправных действий не обнаружили.

За два года мать вызывала скорую помощь более 20 раз. Однажды, когда ребёнка госпитализировали в Детскую клиническую университетскую больницу в Риге, врач по результатам анализов пришёл к выводу, что в кровь мальчика был введён инсулин.

Больница сообщила полиции о подозрительных результатах анализов крови ещё летом прошлого года. Однако тогда уголовное дело возбуждено не было.

Этим летом ребёнок вновь оказался в больнице. Анализы выявили в его организме снотворные препараты. Первоначально мать объяснила госпитализацию тем, что мальчик ударился головой. Больница повторно обратилась в правоохранительные органы, а врач лично подал заявление в полицию.

В середине июля ребёнка забрали у матери, а полиция начала уголовный процесс.

Сейчас мальчик живёт с отцом за границей, и состояние его здоровья улучшилось.