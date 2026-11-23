Искусственный интеллект все активнее используется в юридической практике, но доверие к его ответам может дорого обойтись даже профессиональным адвокатам. Европейский суд по правам человека на два года отстранил румынского юриста от представительства в суде из-за документов со ссылками на несуществующие дела. В Латвии также уже сталкиваются с заявлениями, подготовленными ИИ, и предупреждают: новые технологии могут не только облегчить работу судов, но и создать для них дополнительную нагрузку, сообщает LSM.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял необычное дисциплинарное решение, показавшее, к каким последствиям может привести использование искусственного интеллекта без проверки результатов его работы. 13 ноября председатель суда запретил адвокату из Румынии в течение двух лет представлять заявителей и оказывать им юридическую помощь в разбирательствах ЕСПЧ.

Причиной стали многочисленные ошибки в документах, которые юрист подготовила с помощью искусственного интеллекта.

Судебные дела, которых никогда не существовало

При изучении представленных адвокатом материалов суд обнаружил ссылки на несуществующие судебные дела. В некоторых случаях ИИ приписывал реальным решениям вымышленные положения, а в других ссылался на судебную практику, которая не имела отношения к рассматриваемому вопросу или даже противоречила аргументам адвоката. При этом ссылки выглядели как обычные юридические обоснования, хотя их содержание не соответствовало действительности.

Сама адвокат признала использование инструментов искусственного интеллекта, назвав выявленные проблемы неточностями и ошибками цитирования. Однако суд счел нарушения более серьезными. Речь шла не об отдельных технических опечатках, а о многочисленных повторяющихся ошибках, затрагивавших содержание правовой аргументации.

Кроме того, проверка недостоверных ссылок потребовала от суда значительного времени и ресурсов.

В результате адвоката отстранили от представительства в ЕСПЧ на два года. Решение касается именно участия в делах этого суда, а не полного запрета заниматься адвокатской практикой в Румынии.

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Почему искусственный интеллект может стать проблемой для судов?

Судья Суда Европейского союза Инета Зиемеле считает решение ЕСПЧ важным прецедентом, который наглядно демонстрирует риски распространения искусственного интеллекта в юридической сфере. По ее словам, современные технологии позволяют гораздо быстрее составлять исковые заявления, жалобы и другие документы. Но это создает новую проблему: количество обращений в суды может резко увеличиться.

В результате судебной системе придется обрабатывать значительно больше материалов, причем далеко не все они будут содержать обоснованные требования и достоверные сведения.

Зиемеле предупреждает, что число обращений может расти непредсказуемыми темпами, а государственные учреждения и суды рискуют не справиться с дополнительной нагрузкой. Одной из главных задач станет способность отличать реальные юридические проблемы от большого количества формально убедительных, но не всегда содержательных обращений.

В Латвии уже появляются документы, подготовленные ИИ

С подобными ситуациями сталкиваются и латвийские учреждения.

Директор Академии юстиции Лайла Юрцена рассказала о случае, когда адвокат всего за 33 минуты подготовил развернутый трехстраничный ответ на письмо учреждения, подробно аргументировав свои возражения. Такая скорость подготовки документа показывает, насколько сильно искусственный интеллект способен изменить привычную работу юристов.

При этом быстрое создание текста еще не гарантирует его юридической точности. Проверка фактов, нормативных актов и судебной практики остается необходимой независимо от того, каким способом подготовлен документ. По словам Юрцены, решать возникающие вопросы необходимо постепенно, с участием всех сторон судебной системы.

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В Латвии разработали специальный ИИ для судебной системы

При этом латвийские власти не собираются отказываться от новых технологий. Судебная администрация уже разработала инструмент искусственного интеллекта, предназначенный специально для работников системы правосудия.

Судьи готовы использовать такие решения, однако перед их внедрением необходимо обеспечить соответствующее обучение, подчеркивает Юрцена. Причем речь идет не только об освоении технических возможностей программы.

Юристам и судьям необходимо понимать ограничения искусственного интеллекта, уметь распознавать недостоверные результаты, соблюдать требования к защите данных и оценивать возможные последствия использования технологий.

По словам Юрцены, Академия юстиции планирует организовать комплексное обучение, которое позволит применять ИИ для повышения эффективности судебной работы, не создавая дополнительных рисков.

Может ли ИИ заменить судью?

Инета Зиемеле обращает внимание, что Суд Европейского союза уже несколько лет изучает возможности применения искусственного интеллекта, включая вопросы безопасности и допустимых границ его использования.

Новые технологии способны выполнять часть вспомогательных задач, например помогать анализировать документы и искать необходимую информацию.

Однако окончательная ответственность за судебное решение должна оставаться за человеком. По убеждению Зиемеле, именно судья должен быть последней гарантией соблюдения законности, справедливости и независимой оценки обстоятельств дела.

Таким образом, главная задача судебной системы заключается не в том, чтобы полностью отказаться от искусственного интеллекта, а в том, чтобы научиться пользоваться им без ущерба для качества правосудия.

Случай румынского адвоката показывает: даже если юридический документ подготовлен машиной, ответственность за его содержание по-прежнему несет человек.