В британском Манчестере концерт американского рэпера Дона Толливера завершился чрезвычайным происшествием. После сообщений о распылении неизвестного вещества из крупнейшей крытой арены Великобритании Co-op Live эвакуировали более 12 тысяч зрителей.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 ноября, сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию Большого Манчестера.
Экстренные службы прибыли на место после того, как несколько посетителей концерта пожаловались на воздействие неизвестного вещества. В связи с происшествием была объявлена чрезвычайная ситуация.
В целях безопасности организаторы приняли решение эвакуировать всех находившихся на арене зрителей.
Люди жаловались на проблемы с глазами и дыханием
По словам представительницы полиции Большого Манчестера Стеф Паркер, нескольким пострадавшим медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия. Один человек был доставлен в больницу.
Региональная служба скорой помощи сообщила, что обследование прошли более 50 человек. У некоторых из них наблюдались симптомы раздражения глаз и нарушения дыхания.
После эвакуации на арене начались работы по обеззараживанию помещений.
Полиция выясняет, что произошло
Правоохранительные органы пытаются установить, какое именно вещество попало в воздух и при каких обстоятельствах это произошло.
Представители Co-op Live подтвердили, что сотрудничают с полицией для выяснения причин инцидента.
Пока не сообщается, каким образом неизвестное вещество оказалось в помещении и было ли его распространение преднамеренным.
Концерт в Манчестере проходил в рамках мирового турне Дона Толливера. Следующее выступление американского рэпера запланировано на понедельник, 23 ноября, в Лондоне.
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