В британском Манчестере концерт американского рэпера Дона Толливера завершился чрезвычайным происшествием. После сообщений о распылении неизвестного вещества из крупнейшей крытой арены Великобритании Co-op Live эвакуировали более 12 тысяч зрителей.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 ноября, сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию Большого Манчестера.

Экстренные службы прибыли на место после того, как несколько посетителей концерта пожаловались на воздействие неизвестного вещества. В связи с происшествием была объявлена чрезвычайная ситуация.

В целях безопасности организаторы приняли решение эвакуировать всех находившихся на арене зрителей.

Люди жаловались на проблемы с глазами и дыханием

По словам представительницы полиции Большого Манчестера Стеф Паркер, нескольким пострадавшим медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия. Один человек был доставлен в больницу.

Региональная служба скорой помощи сообщила, что обследование прошли более 50 человек. У некоторых из них наблюдались симптомы раздражения глаз и нарушения дыхания.

После эвакуации на арене начались работы по обеззараживанию помещений.

Полиция выясняет, что произошло

Правоохранительные органы пытаются установить, какое именно вещество попало в воздух и при каких обстоятельствах это произошло.

Представители Co-op Live подтвердили, что сотрудничают с полицией для выяснения причин инцидента.

Пока не сообщается, каким образом неизвестное вещество оказалось в помещении и было ли его распространение преднамеренным.

Концерт в Манчестере проходил в рамках мирового турне Дона Толливера. Следующее выступление американского рэпера запланировано на понедельник, 23 ноября, в Лондоне.