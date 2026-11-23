Около четверти жителей Латвии за последние два года хотя бы раз становились жертвами мошенников, а более половины пострадавших потеряли деньги. Такие результаты показало новое исследование Банка Латвии. В полиции предупреждают: перед Рождеством и Новым годом преступники особенно активны, и интенсивность их работы может сохраняться до середины января, сообщают Новости ТВ3 .

С мошенниками сталкивались почти три четверти жителей

Телефонные звонки, электронные письма, SMS и сообщения в социальных сетях стали привычными инструментами финансовых аферистов. Одни представляются сотрудниками банков или государственных учреждений, другие сообщают о якобы попавших в беду родственниках, требуют оплатить несуществующие штрафы или предлагают выгодные инвестиции. Используются также фиктивные лотереи, кредитные предложения и романтические знакомства, цель которых — выманить деньги.

Исследование, представленное Банком Латвии, показывает масштаб проблемы:

74% жителей хотя бы раз сталкивались с попытками мошенников связаться с ними.

Примерно каждый четвертый за последние два года становился жертвой мошенничества.

Более половины пострадавших в результате потеряли деньги.

Эти данные опровергают распространенное представление, будто финансовые аферы угрожают преимущественно пожилым людям. Риск существует для представителей разных возрастных и социальных групп.

«Удобство и скорость не должны быть важнее проверки»

Руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии Артис Зейля считает, что одна из главных проблем заключается в привычке принимать финансовые решения слишком быстро.

Современные цифровые услуги позволяют совершать переводы, оформлять покупки и пользоваться финансовыми продуктами за считаные минуты. Однако мошенники рассчитывают именно на то, что человек не станет тратить время на проверку.

«Если в моей финансовой жизни появляется что-то новое, это необходимо проверить, причем по возможности в большем количестве источников — изучить отзывы, поговорить с несколькими людьми, возможно, со своим банком», — рекомендует Зейля.

По его словам, банковские консультанты могут помочь разобраться в подозрительном предложении и оценить возможные риски. Особенно важно не принимать решения под давлением, когда неизвестный собеседник требует немедленно перевести деньги или сообщить конфиденциальную информацию.

Полиция: для мошенников наступает время «жатвы»

Государственная полиция предупреждает, что приближающиеся праздники — один из наиболее напряженных периодов в работе мошеннических групп. Представитель Управления по борьбе с киберпреступлениями Солвита Слядзе рассказала, что преступники заранее готовятся к сезонному росту активности.

«Мошенники начнут отдыхать примерно после 15 января. Сейчас для них наступает период большой работы. Они будут звонить, делать предложения, рассылать письма. Это время "жатвы" и наиболее интенсивной работы для мошенников», — предупредила она.

Слядзе сравнила подготовку преступников к праздникам с тем, как торговые предприятия заранее готовятся к периодам повышенного спроса. Это означает, что в ближайшие недели жителям стоит особенно внимательно относиться к неожиданным предложениям, сообщениям о платежах и просьбам срочно перевести деньги.

На фоне праздничных покупок и большого количества уведомлений о заказах мошенническое сообщение может оказаться менее заметным среди обычной переписки.

За десять месяцев — около 6000 случаев

По данным Государственной полиции, за первые десять месяцев года зарегистрировано около 6000 случаев, связанных с мошенничеством в интернете. При этом речь идет именно о зарегистрированных случаях, а не обо всех попытках обмана.

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Реальный масштаб проблемы может быть шире, поскольку далеко не каждый пострадавший обращается в правоохранительные органы. Именно поэтому полиция и финансовые специалисты призывают обязательно сообщать о мошенничестве, даже если человек испытывает неловкость из-за произошедшего.

Что делать, если мошенники уже получили деньги?

Если человек подозревает, что перевел деньги мошенникам или раскрыл им банковские данные, важно действовать без промедления. Прежде всего следует связаться со своим банком через официальный номер телефона или приложение и сообщить о случившемся. В зависимости от обстоятельств банк может принять меры для защиты счета и попытаться остановить подозрительные операции.

Также необходимо обратиться в Государственную полицию и сохранить переписку, номера телефонов, платежные документы и другие возможные доказательства.

Не стоит продолжать общение с мошенниками, даже если они обещают вернуть деньги после дополнительного платежа. Главный совет специалистов — не позволять спешке определять финансовые решения. Если предложение выглядит необычно выгодным, а собеседник требует немедленных действий, это повод прекратить разговор и самостоятельно проверить информацию.

В преддверии праздников такая пауза может помочь сохранить не только деньги, но и личные данные.

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