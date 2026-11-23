Сотни школ по всей Германии получили электронные письма с угрозами взрыва. По данным немецких СМИ, речь идет примерно о 900 учебных заведениях. Аналогичные сообщения поступили и в школы соседней Дании.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, письма были разосланы по электронной почте в школы, расположенные в разных регионах Германии.

Все сообщения, предположительно, имели одинаковую тему — «Смерть ждет тебя». Содержание писем также было идентичным.

Полиция не считает угрозы реальными

Правоохранительные органы Германии и Дании пока не видят оснований считать поступившие угрозы реальными. В обеих странах начато расследование, полиция пытается установить отправителя электронных писем.

Школам рекомендовали не проводить эвакуацию и продолжать занятия в обычном режиме.

Тем не менее некоторые учебные заведения Германии решили не рисковать и в качестве меры предосторожности отправили учеников домой. К этим школам были направлены сотрудники полиции.

В Дании правоохранительные органы также подтвердили получение сообщений с угрозами взрыва в нескольких школах.

Недавно тысячи школ получили угрозы в Италии

Как ранее сообщал bb.lv, похожая ситуация произошла менее двух недель назад в Италии. Там на протяжении двух дней подряд сообщения с угрозами взрыва поступали в тысячи учебных заведений по всей стране.

В частности, в один из дней угрозы получили более 1800 итальянских школ.

Однако ни в одном из случаев взрывчатку обнаружить не удалось. Министерство образования Италии также заявило, что никаких признаков реальной опасности для учащихся и преподавателей выявлено не было.

Теперь аналогичная волна угроз затронула Германию и Данию. Правоохранительные органы выясняют, кто стоит за массовой рассылкой и связаны ли между собой подобные инциденты в разных европейских странах.