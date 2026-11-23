Министр юстиции Латвии Виестурс Витовскис (Объединенный список) встретился с французским адвокатом Стефаном Бабонно, представлявшим интересы Жизель Пелико в одном из самых громких судебных процессов о сексуальном насилии во Франции.

Во время встречи, состоявшейся в понедельник, 23 ноября, обсуждались вопросы защиты пострадавших от сексуального насилия и возможности использования французского опыта в латвийской судебной системе, сообщает Министерство юстиции.

Как защитить пострадавших от повторной травмы

По словам Витовскиса, Латвии важно изучать практический опыт других государств в рассмотрении дел о сексуальном насилии и искать решения, которые одновременно обеспечивают справедливое судебное разбирательство и максимально защищают права и достоинство пострадавших.

Министр подчеркнул, что непосредственное общение со специалистами, ежедневно работающими со сложными уголовными делами, помогает лучше понять возникающие проблемы и определить, какие решения можно применить для совершенствования латвийской системы правосудия.

Особое внимание во время встречи уделили предотвращению повторной психологической травматизации пострадавших в ходе расследования и судебного разбирательства.

Обсуждалась также роль правоохранительных органов и судов в обеспечении защиты потерпевших на всех этапах уголовного процесса.

Адвокат, представлявший Жизель Пелико

Стефан Бабонно — парижский адвокат с более чем 15-летним опытом работы в области уголовного права.

Он представлял интересы Жизель Пелико, чье дело о сексуальном насилии вызвало широкий международный резонанс.

Суд во Франции приговорил ее мужа к 20 годам лишения свободы. Мужчина на протяжении почти десяти лет тайно давал супруге препараты, лишавшие ее возможности сопротивляться, и организовывал ее изнасилования.

Дело Пелико привлекло внимание к проблеме сексуального насилия, защите достоинства пострадавших и необходимости предотвращать их повторную травматизацию в ходе судебных процессов.

Во время встречи с латвийским министром Бабонно поделился профессиональным опытом и рассказал о трудностях, с которыми сталкивается система правосудия при расследовании и рассмотрении подобных преступлений.

Стороны также обсудили опыт Латвии и Франции в защите потерпевших и возможные направления дальнейшего профессионального сотрудничества.

В Латвии уже ужесточили наказания за насилие

Напомним, что в апреле 2026 года в Латвии вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие более суровые наказания и четкую ответственность за преследование, угрозы, эмоциональное насилие и сексуальные домогательства, в том числе в цифровой среде.

Кроме того, для лиц, представляющих высокий риск совершения насилия, введен электронный надзор.

Одновременно были расширены возможности применения назначаемой судом временной защиты от насилия.

В Министерстве юстиции считают, что изучение международного опыта поможет совершенствовать механизмы защиты пострадавших, сохраняя при этом принципы справедливого судебного разбирательства.