В Ропажском крае произошла смертельная авария с участием автомобиля Toyota и прицепа. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Один человек погиб на месте, еще один получил травмы. Полиция начала уголовный процесс и устанавливает причины происшествия.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в Дзидрини Ропажского края. Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции, информация об аварии поступила в 15:52.

По предварительным данным, автомобиль Toyota, двигавшийся с прицепом, по пока не установленным причинам съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате происшествия один человек получил травмы, а другой скончался на месте от полученных повреждений.

Полиция пока не уточняет, кто именно находился за рулем автомобиля и кем приходились друг другу погибший и пострадавший. Не сообщается также, что могло стать причиной потери управления.

По факту аварии начат уголовный процесс. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

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За сутки — 78 аварий и десять уголовных процессов против нетрезвых водителей

Всего за минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий. Помимо погибшего в Ропажском крае, травмы получили восемь человек, включая одного пострадавшего в аварии с Toyota.

Полиция также приняла 461 решение об административных правонарушениях в сфере дорожного движения. Почти половина из них — 229 — связана с превышением установленной скорости.

Отдельную обеспокоенность вызывает количество водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. За сутки по таким нарушениям начато десять уголовных процессов. В семи случаях автомобили конфискованы, а с трех других нарушителей будет взыскана стоимость транспортных средств, которыми они управляли.

Таким образом, помимо расследования смертельной аварии, полиции за одни сутки пришлось рассматривать десятки происшествий и сотни нарушений правил дорожного движения.

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