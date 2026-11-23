В Абавской волости Талсинского края обнаружили трёх щенков в возрасте примерно 10-12 дней. Двое из них были мертвы. Госполиция начала уголовный процесс и просит жителей помочь установить обстоятельства произошедшего.

В Абавской волости Талсинского края обнаружили трёх щенков в возрасте примерно 10-12 дней. Двое из них были мертвы. Госполиция начала уголовный процесс и просит жителей помочь установить обстоятельства произошедшего. Щенков нашли мужчина и женщина, гулявшие по лесу со своей собакой. Сообщение об этом поступило в полицию 21 ноября около 15:00.

По оценке ветеринарного врача, малыши могли провести в лесу около суток. Их вес с учётом возраста позволяет предположить, что хотя бы один из родителей относится к крупной породе собак.

Уголовный процесс начат по факту жестокого обращения с животным, повлёкшего его гибель.

Полиция просит откликнуться тех, кто знает о недавно ощенившейся собаке у соседей или знакомых либо о пропаже новорождённых щенков. Обратиться к правоохранителям призывают и владельца собаки, родившей найденных малышей.

Также важны показания людей, которые 21 ноября или в предшествующие дни находились в лесах Абавской волости и могли заметить подозрительных людей или автомобили.