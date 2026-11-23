Попытка повлиять на результаты государственной закупки по модернизации железнодорожной инфраструктуры на линии Рига — Лиепая закончилась уголовным расследованием. Частное лицо, по данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB), предложило представителю Latvijas dzelzceļš 20 000 евро за помощь в сохранении определенного участника конкурса. Однако сотрудник предприятия сообщил о предложении антикоррупционному ведомству.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией завершило досудебное расследование дела о предполагаемой попытке подкупа в государственном предприятии Latvijas dzelzceļš (LDz).

Материалы переданы в Прокуратуру по расследованию преступлений на государственной службе с предложением начать уголовное преследование человека, которого подозревают в предложении взятки в размере 20 000 евро.

Как сообщили агентству ЛЕТА в БПБК, предполагаемый подкуп был связан с закупкой по модернизации пассажирской железнодорожной инфраструктуры на линии Рига — Лиепая.

За что предлагали 20 000 евро?

В центре расследования оказалось объединение двух предприятий, заключивших партнерское соглашение для участия в государственных закупках в сфере строительства и проектирования. По данным БПБК, подозреваемый хотел добиться, чтобы это объединение не исключили из конкурса, проводимого Latvijas dzelzceļš.

Для этого он предположительно предложил представителю государственного предприятия 20 000 евро.

Предполагалось, что сотрудник LDz выступит посредником и передаст деньги должностным лицам компании, способным повлиять на решение в рамках закупки. При этом передать взятку планировалось только после принятия решения в пользу объединения поставщиков. Расчет должен был производиться наличными.

Таким образом, речь шла не о прямой передаче денег сотруднику за его собственное решение, а о предполагаемой попытке использовать его в качестве посредника для подкупа других должностных лиц.

Сотрудник железной дороги обратился в БПБК

План предполагаемого взяткодателя не был реализован. Получив предложение, представитель Latvijas dzelzceļš незамедлительно сообщил о нем в антикоррупционное бюро. БПБК положительно оценило действия сотрудника предприятия, благодаря которым правоохранительные органы получили возможность расследовать возможное коррупционное преступление.

По результатам досудебного расследования ведомство предложило прокуратуре начать уголовное преследование предполагаемого взяткодателя.

При этом передача материалов в прокуратуру еще не означает признания человека виновным. Решение о предъявлении обвинения предстоит принять прокурору, а окончательный вывод о виновности может сделать только суд.

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Какое наказание грозит за предложение взятки?

Согласно информации БПБК, за подобное преступление законодательство предусматривает несколько возможных видов наказания. Наиболее суровое из них — лишение свободы на срок до пяти лет.

В зависимости от установленных обстоятельств суд также может назначить краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Конкретный вид и размер наказания будут зависеть от юридической квалификации деяния и решения суда.

Что делать, если предлагают взятку?

В связи с расследованием БПБК напомнило работникам государственных предприятий и учреждений, как следует действовать при получении предложения взятки. Антикоррупционное ведомство рекомендует не соглашаться на незаконное предложение, но и не вступать сразу в открытый конфликт с предполагаемым взяткодателем. Оптимальный вариант — попросить время на размышление и незамедлительно связаться с БПБК.

Специалисты бюро объяснят дальнейший порядок действий, чтобы предложение взятки можно было надлежащим образом зафиксировать и использовать собранные сведения в расследовании.

В данном случае своевременное обращение сотрудника Latvijas dzelzceļš позволило довести расследование до стадии передачи материалов прокуратуре.