Дело тянулось четыре года. Само происшествие случилось около 07:55 утра в канун Рождества 2022 года. Патрульные Рижского регионального управления Госполиции получили вызов в одну из квартир, где нетрезвый местный житель буянил и распускал руки по отношению к собственной матери.

Прибывшие на место правоохранители попытались урезонить дебошира, но в ответ услышали лишь оскорбления. Когда тот начал надвигаться на одного из полицейских, его коллега потребовал отойти.

Вместо этого разъяренный мужчина оттолкнул стража порядка и намеренно ударил его кулаком в область левого глаза. После этого полицейские мгновенно уложили дебошира на пол и защелкнули на его запястьях наручники.

Просит понять и простить

Разбирательство по этому делу затянулось на несколько лет. В итоге действия обвиняемого квалифицировали по статье 270 Уголовного закона Латвии (сопротивление представителю власти, сопряженное с насилием). Лишь 13 октября 2026 года прокурор Рижской Северной прокуратуры Ника Вигуле завершила уголовный процесс, вынеся прокурорское предписание о наказании.

Сам обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Тем не менее избежать наказания ему не удалось: прокурор учла сразу два отягчающих обстоятельства — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и рецидив. Раскаяние, в свою очередь, стало смягчающим обстоятельством.

О неотвратимости наказания

Поскольку фигурант дела в настоящее время проходит лечение от зависимостей в реабилитационном центре и имеет постоянное место жительства, прокурор решила не назначать ему реальное лишение свободы.

В итоге мужчине назначили пробационный надзор сроком на один год и шесть месяцев. С учетом двух суток, проведенных в изоляторе временного содержания сразу после задержания в декабре 2022 года (они были зачтены за четыре дня пробационного надзора), окончательный срок составил один год, пять месяцев и 26 дней.

Кроме того, обвиняемый должен выплатить пострадавшему патрульному компенсацию морального вреда за перенесенные физические страдания в размере 200 евро.