В Елгаве полицейские задержали 23-летнего водителя Audi, который в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался скрыться от правоохранителей. Мужчина не имел водительских прав, а во время погони неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, инцидент произошёл вечером в воскресенье, 22 ноября.

Полицейские заметили Audi, который мчался по улицам Елгавы с превышением скорости и без включённых наружных световых приборов.

На ближайшем светофоре автомобиль остановился. Однако, когда к нему подошёл сотрудник полиции, водитель неожиданно нажал на газ и попытался скрыться.

Разогнался до 126 км/ч в городе

Во время погони нарушитель неоднократно проезжал на запрещающий сигнал светофора, превышал скорость, двигался без необходимых световых приборов и не пользовался ремнём безопасности.

Особенно опасный эпизод произошёл на участке дороги, где разрешённая скорость составляла 50 км/ч. Там водитель разогнался до 126 км/ч, превысив установленный предел на 76 км/ч.

За это нарушение ему назначили штраф в размере 2000 евро.

За рулём — без прав и с 2,16 промилле алкоголя

Погоня завершилась в Ливберзе Елгавского края, где мужчина остановил автомобиль и был задержан полицейскими.

Проверка показала, что у водителя, родившегося в 2003 году, нет водительских прав. Кроме того, концентрация алкоголя в его организме составляла 2,16 промилле.

Выяснилось также, что молодой человек уже попадал в поле зрения полиции.

В связи с многочисленными нарушениями начато несколько административных производств, а также уголовные процессы.

Во вторник, 24 ноября, суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.