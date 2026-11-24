Серьёзная авария произошла утром во вторник, 24 ноября, в Краловеградецком крае Чехии. На железнодорожном переезде возле населённого пункта Огништьаны пассажирский поезд столкнулся с автобусом. Три человека получили травмы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщает чешское издание Novinky.cz, сигнал об аварии поступил в экстренные службы в 7:10 по местному времени.

По словам представителя полиции Шарки Пижловой, поезд врезался в заднюю часть автобуса. От сильного удара транспортное средство отбросило с дороги в кювет.

Все трое пострадавших находились в автобусе. Одного из них подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и доставили вертолётом в университетскую больницу города Градец-Кралове. Ему также потребовалось переливание крови.

Ещё два человека получили травмы грудной клетки и нижних конечностей. Их госпитализировали в больницу города Йичин.

Как сообщает iDNES.cz, в момент столкновения в поезде находились около 50 пассажиров. Никто из них не пострадал. Спасатели эвакуировали людей и организовали их дальнейшую перевозку автобусами.

Переезд не был оборудован шлагбаумом

По данным Чешского телевидения ČT24, железнодорожный переезд, на котором произошла авария, не оборудован ни шлагбаумами, ни световой сигнализацией. Перед железнодорожными путями установлен только дорожный знак STOP.

В ликвидации последствий происшествия задействовали четыре подразделения пожарной службы, медиков и сотрудников полиции.

Поезд не сошёл с рельсов, однако его передняя часть получила повреждения.

Движение на железнодорожном участке между станциями Остромерж и Смидары было временно приостановлено. Чешская железнодорожная компания организовала для пассажиров заменяющее автобусное сообщение.

Причины аварии и обстоятельства, при которых автобус оказался на путях, выясняются.