Телефонные мошенники становятся все изобретательнее, используют современные технологии, подменяют номера и убедительно изображают сотрудников банков, полиции и известных компаний. Однако психологические приемы преступников практически не меняются.

Об этом рассказала специалист по IT-безопасности Tele2 Трийн Пальтс.

Если несколько лет назад мошенника можно было распознать по плохому знанию языка или подозрительному иностранному номеру телефона, то сегодня сделать это гораздо сложнее.

Преступники могут знать имя собеседника, свободно говорить на его родном языке и убедительно объяснять причину звонка.

При этом их главная задача остается прежней — заставить человека совершить действие, которого он никогда не совершил бы, если бы имел возможность спокойно все обдумать.

Уловка первая: заставить испугаться

Один из самых распространенных приемов мошенников — создать ощущение внезапной угрозы.

Человеку сообщают, что с его банковского счета пытаются украсть деньги, на его имя оформлен кредит или в мобильном телефоне обнаружена подозрительная активность.

Затем звонящий незамедлительно предлагает решение проблемы, которую сам же и выдумал.

По словам эксперта, если незнакомец сообщает о внезапной опасности и требует немедленных действий, это серьезный повод насторожиться.

Уловка вторая: представиться тем, кому доверяют

Мошенники прекрасно знают, что люди склонны доверять представителям официальных организаций. Именно поэтому преступники часто представляются сотрудниками банков, полиции, государственных учреждений или мобильных операторов.

Современные технологии позволяют им даже подменять телефонные номера. На экране может отображаться знакомый местный номер, хотя в действительности звонок поступает совершенно из другого места.

Уверенный голос, знание вашего имени и упоминание реально существующей компании еще не означают, что собеседник действительно является ее сотрудником.

Самый надежный способ проверить информацию — завершить разговор и самостоятельно позвонить в соответствующую организацию по официальному номеру.

Уловка третья: пообещать выгоду

Мошенники играют не только на страхах, но и на естественном желании человека сэкономить.

Например, этой осенью преступники, представляясь сотрудниками Tele2, предлагали клиентам скидки на мобильную связь или интернет. Для получения выгодного предложения требовалось ввести PIN-код Smart-ID.

Как отмечает эксперт, мошенникам совершенно неважно, боится человек потерять деньги или надеется получить выгоду. Главное — лишить его времени на размышления.

Как не стать жертвой мошенников

Необязательно знать все существующие мошеннические схемы. Гораздо важнее соблюдать несколько простых правил:

Не принимайте финансовых решений под давлением.

Не сообщайте незнакомцам PIN-коды, пароли и банковские данные.

Не подтверждайте в Smart-ID операции, которые сами не инициировали.

Не доверяйте звонящему только потому, что на экране отображается знакомый номер.

При малейших сомнениях прекращайте разговор и самостоятельно связывайтесь с организацией.

В будущем мошенники наверняка придумают новые схемы и начнут использовать еще более совершенные технологии. Однако их главные инструменты — страх, доверие и спешка — останутся прежними.