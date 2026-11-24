В Южнокурземском крае полиция задержала 36-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девушке в междугороднем автобусе. О случившемся правоохранителям сообщил водитель, к которому пассажирка обратилась за помощью.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, происшествие случилось в субботу, 21 ноября.

Во время поездки мужчина, сидевший рядом с несовершеннолетней, продолжительное время прикасался к интимным частям её тела. Девушке также показалось, что попутчик занимается самоудовлетворением. Она старалась не смотреть в его сторону и пыталась уснуть.

В конце концов пассажирка решилась встать со своего места и рассказать о происходящем водителю.

Тот немедленно связался с полицией.

Сотрудники правоохранительных органов остановили автобус в Калвенской волости Южнокурземского края. Девушка находилась на одном из передних сидений, а предполагаемый нарушитель — на другом месте в салоне.

Мужчину 1990 года рождения задержали и доставили в полицейский участок.

По факту произошедшего начат уголовный процесс по статье, предусматривающей ответственность за действия сексуального характера с физическим контактом с телом несовершеннолетнего в целях удовлетворения полового влечения.

В понедельник, 23 ноября, суд удовлетворил ходатайство полиции и избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина не был судим. Досудебное расследование продолжается.

Полиция призывает детей не молчать

Государственная полиция напоминает детям и подросткам: если кто-либо нарушает их личные границы, прикасается к интимным частям тела, пристаёт или делает предложения сексуального характера, необходимо немедленно обратиться за помощью к взрослым и сообщить о случившемся в полицию.

Правоохранители также призывают родителей регулярно обсуждать с детьми вопросы личной безопасности.

Особенно важно, чтобы ребёнок знал: он не должен стыдиться произошедшего или бояться рассказать о нём, даже если обидчик — знакомый человек.

По словам полиции, в семье необходимо создавать атмосферу доверия, чтобы дети были уверены, что взрослые их выслушают, поддержат и не станут осуждать.