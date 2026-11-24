Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил нарушения прав человека в связи с возвращением Латвией детей в Беларусь в 2021 году. При этом взрослых выгонять можно.

ЕСПЧ также обязал Латвию выплатить заявителям 112 500 евро в качестве справедливой компенсации за допущенные нарушения.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Большая палата ЕСПЧ сегодня огласила решение по делу, в котором оценивалось соответствие действий Латвии Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с событиями, происходившими на латвийско-белорусской границе в 2021–2022 годах, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии. Дело было возбуждено по жалобе против Латвии, которую в августе 2021 года подали в ЕСПЧ 26 граждан Ирака курдского происхождения.

ЕСПЧ установил, что Латвия нарушила запрет на пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, а также право этих лиц на свободу и личную неприкосновенность. Нарушения были связаны с возвращением детей и сопровождавших их членов семей в Беларусь, а также с условиями пребывания в приграничной зоне и задержанием детей.

В то же время суд не установил нарушений в связи с возвращением в Беларусь и задержанием отдельных взрослых заявителей.

Вот как комментирует резонансное решение ЕСПЧ эксперт по европейскому праву Алексей Димитров:

– Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение по трём делам против Польши, Латвии и Литвы касательно выдворений в Беларусь.

По сути, в случаях инструментализации (осознанной политики другого государства использовать миграцию против государств в юрисдикции суда) ЕСПЧ признал, что в общем случае выдворение в такое государство не является нарушением права на защиту от жестокого обращения или от коллективного выдворения.

Однако такое выдворение незаконно в ситуациях, если иностранец находится в уязвимой позиции (например, в связи с возрастом или состоянием здоровья), а также в ситуациях, если иностранец может продемонстрировать конкретные риски для жизни или здоровья после выдворения (при этом бремя доказывания лежит на самом иностранце).

В латвийском случае найдено нарушение, поскольку выдворение было применено к пяти детям из Ирака, а также ко взрослым, от которых дети были зависимы. Суд также нашёл, что был нарушен запрет жестокого обращения в связи с условиями содержания людей в пограничной зоне.

По итогам у меня смешанные чувства. Если человеку грозит опасность в своей стране, вряд ли можно от него требовать быть придирчивым в выборе путей спасения, особенно если легальный путь (получение визы) и долог, и труден. Я бы лично в такой ситуации не смотрел, кто мне поможет - контрабандист или Лукашенко, просто бы бежал.

С другой стороны, суд подтвердил то, от чего в Латвии многие отмахивались: речь идёт не об "удержании от пересечения границы", а о жестоком обращении с людьми, включая детей, которые уже находились на латвийской территории. Поэтому подход придётся поменять в свете решения ЕСПЧ.