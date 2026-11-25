В американском городе Луисвилл небольшой самолёт потерпел крушение при заходе на посадку после отказа двигателя. Воздушное судно рухнуло прямо на жилую улицу, однако пилоту удалось избежать столкновения с домами.

В результате происшествия пострадали два человека и собака. Состояние пилота оценивается как критическое.

«Я не дотяну до аэродрома»

Одномоторный самолёт Beech A36 Bonanza заходил на посадку на взлётно-посадочную полосу № 6, когда у него возникли серьёзные технические проблемы.

Пилот сообщил авиадиспетчерам об отказе двигателя и предупредил, что самолёт не сможет добраться до аэродрома.

«Я не дотяну до аэродрома. Я направляюсь к домам. Постараюсь избежать столкновения с ними», — передал он по радиосвязи.

Вскоре самолёт задел деревья и рухнул на улицу в жилом районе.

Пилот в критическом состоянии

На борту находились два человека — пилот и пассажир, а также собака.

Обоих мужчин доставили в больницу. Один из них получил травмы, представляющие угрозу для жизни, другой — серьёзные повреждения.

Пострадавшую собаку передали местной службе защиты животных.

По предварительным данным, никто из жителей района не пострадал. Несмотря на падение самолёта непосредственно возле жилых зданий, сами дома также остались невредимыми.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Предварительной причиной крушения называется отказ двигателя, о котором пилот успел сообщить диспетчерам.