В рижском микрорайоне Ильгюциемс камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который ночью обходил припаркованные во дворе автомобили. В результате Audi лишилась обоих зеркал, а с Mercedes неизвестный пытался снять зеркальное стекло. Полиция разыскивает подозреваемого и просит помощи очевидцев. Однако некоторые местные жители сомневаются, что виновного удастся установить.

Несколько минут ходил между машинами

Инцидент произошел в минувшие выходные во дворе многоквартирного дома на улице Риексту, сообщает программа TV3 Degpunktā. На записи камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина ходит между припаркованными автомобилями и внимательно их осматривает.

Особое внимание он уделил черному Audi. Проведя некоторое время возле машины, мужчина снял с нее оба зеркала, после чего продолжил обходить двор.

Следующей целью стал Mercedes. Неизвестный попытался извлечь зеркальное стекло, однако довести начатое до конца не смог. Затем мужчина направился дальше по улице и исчез из поля зрения камер.

Жители района теперь шутят, что ночной посетитель, вероятно, решил «посмотреться в зеркало и подкраситься». Однако владельцам автомобилей последствия его визита вряд ли показались забавными.

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«Раньше такого не было»

Журналисты поговорили с жителями улицы Риексту, чтобы выяснить, насколько часто в этом районе происходят подобные кражи. По словам одной из местных жительниц, в последние годы она не слышала о таких происшествиях.

«Знаете, здесь уже давно такого не было. Это сейчас начинается, потому что сюда многие переезжают. Раньше такого не было, я впервые об этом слышу», — рассказала женщина.

Другой житель вспомнил случай многолетней давности, когда полиция расследовала похожее преступление. По его словам, тогда предполагаемого виновника удалось найти в районе станции.

Однако опыт остальных соседей оказался менее обнадеживающим.

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«Полиция сразу сказала, что не найдет»

Одна из жительниц рассказала, что несколько лет назад с автомобиля ее сына также украли зеркала. По ее словам, расследование не принесло результата, а сотрудники полиции с самого начала предупреждали о небольших шансах найти похищенное.

«Полиция сразу сказала: вы же понимаете, что мы не найдем», — вспоминает женщина.

На вопрос журналистов, ожидает ли она такого же исхода нынешнего расследования, жительница ответила:

«Да, так же. Кто будет искать?»

Впрочем, это оценка местной жительницы, основанная на ее предыдущем опыте. О результатах нынешнего расследования пока говорить рано. На этот раз действия предполагаемого вора попали на камеры видеонаблюдения, и запись может помочь установить его личность.

Полиция просит откликнуться очевидцев

Государственная полиция призывает всех, кто мог видеть мужчину, запечатленного камерами, на улице Риексту или в других местах Ильгюциемса, сообщить имеющуюся информацию. Связаться с полицией можно по телефону 112.

Правоохранителей могут заинтересовать сведения о перемещениях подозреваемого, а также другие записи видеонаблюдения, сделанные в районе происшествия.

Пока неизвестно, удалось ли установить личность мужчины и обнаружить похищенные зеркала.

Для жителей улицы Риексту этот случай вновь поднял вопрос не только о безопасности автомобилей во дворах, но и о том, насколько результативным может быть расследование подобных краж.