Искусственный интеллект может помогать латвийским судьям готовить документы и анализировать информацию, но не вправе самостоятельно решать судебные дела. Новый министр юстиции Виестур Витовскис заверил, что окончательные решения всегда будут принимать люди. Он также напомнил об особых требованиях Евросоюза к применению ИИ в правосудии и рассказал о планах пересмотреть уголовно-процессуальное законодательство.

Искусственный интеллект постепенно становится частью работы судов Латвии, однако полностью заменить судью он не сможет. Принятие судебных решений останется исключительной компетенцией человека. Об этом новый министр юстиции Виестур Витовскис («Объединенный список») заявил в среду, 25 ноября, в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама».

По словам министра, современные технологии способны облегчить работу судов, ускорить обработку информации и подготовку документов. Однако их роль должна оставаться вспомогательной.

«В этом уравнении отправления правосудия всегда будет присутствовать человек, и мы будем придерживаться этого принципа», — подчеркнул Витовскис.

Что искусственному интеллекту разрешат делать в судах?

Министр считает, что суды могут использовать ИИ при подготовке различных процессуальных документов, включая проекты судебных решений. Такие технологии способны помогать с поиском необходимых материалов, обработкой больших объемов информации и подготовительной работой.

Однако существуют четкие пределы их применения. Витовскис подчеркнул, что искусственный интеллект может участвовать в подготовке решения, но не должен самостоятельно оценивать обстоятельства дела вместо судьи или выносить окончательный вердикт.

Кроме того, по словам министра, в судебной системе используются специально разработанные для ее потребностей инструменты, а не общедоступные сервисы искусственного интеллекта. Это особенно важно при работе с судебными материалами, которые могут содержать конфиденциальные сведения и персональные данные.

Почему Евросоюз считает ИИ в правосудии технологией высокого риска?

Витовскис напомнил, что европейский регламент об искусственном интеллекте — AI Act — устанавливает особые требования к применению таких систем в судебной сфере. В частности, к категории высокого риска относятся системы ИИ, предназначенные для помощи судебным органам в изучении и толковании фактов, применении законодательства к конкретным обстоятельствам дела.

Такая классификация не означает полного запрета технологии. Она предусматривает повышенные требования к надежности систем, контролю за их работой и защите основных прав человека.

Причина заключается в том, что ошибки алгоритма в судебном процессе могут иметь значительно более серьезные последствия, чем неточности в обычных повседневных задачах. Например, неверное толкование закона или использование недостоверной информации способно повлиять на оценку обстоятельств дела.

При этом не всякое применение искусственного интеллекта в суде автоматически считается высокорисковым: вспомогательные административные функции, не влияющие на разрешение конкретного дела, регулируются иначе.

Судья должен понимать закон, а не слепо доверять алгоритму

Говоря об использовании новых технологий, министр сравнил работу юриста с обучением школьника математике. По его мнению, прежде чем пользоваться калькулятором, ученик должен самостоятельно научиться считать на бумаге. Так же и судья или юрист обязан прежде всего хорошо знать законодательство и принципы работы правовой системы, а уже затем применять инструменты искусственного интеллекта.

Это означает, что ИИ не должен становиться заменой профессиональным знаниям. Особое значение имеет проверка информации, которую генерирует система: даже убедительно сформулированный ответ может содержать фактические или юридические ошибки.

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Почему вопрос об ИИ стал особенно актуальным?

Использование искусственного интеллекта уже создает новые сложности в юридической практике. В частности, юристы все чаще обращаются к ИИ для подготовки процессуальных документов, поиска судебной практики и формулирования правовых аргументов.

Однако некоторые системы способны генерировать ссылки на несуществующие судебные решения или приписывать реальным документам положения, которых в них нет.

Недавно Европейский суд по правам человека на два года ограничил право одного из румынских адвокатов представлять заявителей в ЕСПЧ после обнаружения в его документах недостоверных ссылок на судебную практику, связанных с использованием искусственного интеллекта.

Подобные случаи показывают, почему проверка материалов человеком остается необходимой, даже если ИИ значительно ускоряет их подготовку.

Для судебной системы Латвии это означает необходимость не только внедрять технологии, но и определять правила их использования, ответственность за ошибки и требования к подготовке специалистов.

В Латвии могут разработать новый Уголовно-процессуальный закон

Помимо цифровизации правосудия, Витовскис намерен заняться реформой уголовного процесса. На четверг, 26 ноября, запланирована его встреча с генеральным прокурором Арминсом Мейстерсом. Одной из тем станет вопрос о необходимости разработки нового Уголовно-процессуального закона.

Министр не исключил создания специальной рабочей группы, которая могла бы заняться этой задачей.

«Я не исключаю возможности, что под моим руководством мы могли бы создать специальную рабочую группу, которая занималась бы именно этим вопросом», — заявил Витовскис.

Ранее генеральный прокурор выражал надежду, что при новом руководстве Министерства юстиции работа над возможной переработкой уголовно-процессуального регулирования ускорится. Пока, однако, речь идет об обсуждении инициативы, а не о принятом решении полностью заменить действующий закон.

Какие еще приоритеты у нового министра?

Витовскис, вступивший в должность 17 ноября, ранее определил три основных направления своей работы: государственную безопасность, демократическую устойчивость общества и содействие экономическому росту. Среди его предложений — разработка учебного курса о демократии и укрепление способности судебной системы работать во время кризисных ситуаций.

Применение искусственного интеллекта становится еще одним направлением модернизации правосудия.

Главный принцип, который министр обещает сохранить, заключается в том, что технологии могут помогать суду быстрее и эффективнее выполнять свою работу, но ответственность за принятое решение должна оставаться за человеком.