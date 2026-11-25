Поездка на автобусе из Лиепаи в Ригу обернулась для несовершеннолетней девушки неприятным и опасным происшествием. По данным полиции, сидевший рядом 36-летний мужчина начал совершать в отношении нее действия сексуального характера. Девушка обратилась за помощью к водителю, который сообщил о случившемся правоохранителям. Автобус остановили по пути следования, подозреваемого задержали, а затем заключили под стражу.

В Латвии расследуют случай предполагаемого сексуального насилия в отношении несовершеннолетней пассажирки междугороднего автобуса. Инцидент произошел 21 ноября во время рейса из Лиепаи в направлении Риги.

Как сообщает передача TV3 Degpunktā, девушка ехала в автобусе, когда рядом с ней расположился 36-летний мужчина. Вскоре после отправления он, по данным полиции, начал приставать к несовершеннолетней пассажирке.

Девушка обратилась за помощью к водителю

Согласно рассказу пострадавшей, мужчина продолжительное время прикасался к интимным частям ее тела. Кроме того, девушка предположила, что он мог совершать и другие действия сексуального характера.

Не оставшись безучастной к происходящему, пассажирка обратилась за помощью к водителю автобуса. Тот незамедлительно сообщил о случившемся в Государственную полицию.

«Информацию Государственной полиции передал водитель автобуса, поскольку девушка обратилась к нему за помощью. Полиция незамедлительно отреагировала, проследила за автобусом и смогла его остановить», — рассказал начальник Южнокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции Ингус Укстиньш.

Автобус остановили по дороге в Ригу

Правоохранители перехватили автобус в Калвенской волости, примерно в 40 минутах езды от Лиепайского автовокзала. Полицейские выслушали объяснения несовершеннолетней и задержали 36-летнего пассажира.

Спустя два дня, 23 ноября, к мужчине применили меру пресечения в виде заключения под стражу. По информации полиции, ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. При этом заключение под стражу является мерой пресечения на время расследования, а не наказанием по приговору суда.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы

Как сообщает Degpunktā, за преступление, в котором подозревается задержанный, Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок от трех до 12 лет, а также пробационный надзор на срок до пяти лет.

Конкретное наказание, если вина мужчины будет доказана, определит суд с учетом установленных обстоятельств и юридической квалификации действий подозреваемого.

До вступления обвинительного приговора в силу мужчина считается невиновным.

Почему действия водителя оказались важными?

В этом происшествии решающую роль сыграло своевременное обращение девушки за помощью и реакция водителя. Поскольку автобус продолжал движение по междугороднему маршруту, оперативное сообщение в полицию позволило правоохранителям определить его местонахождение и остановить транспортное средство еще во время рейса.

Случай также напоминает о важности немедленного обращения за помощью при домогательствах в общественном транспорте.

Если пассажир сталкивается с подобным поведением, можно обратиться к водителю или другим находящимся рядом людям. При непосредственной угрозе необходимо звонить по единому номеру экстренной помощи 112.

В данном случае своевременные действия девушки и водителя позволили полиции задержать подозреваемого, не дожидаясь прибытия автобуса в конечный пункт.