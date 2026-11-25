Под покровом ночи на Рижском вокзале полицейские провели учения по отработке действий в кризисной ситуации.

По сценарию учений, на железнодорожном вокзале возник конфликт с участием вооружённых лиц, который перерос в захват заложников в электропоезде Vivi. Для разрешения ситуации была проведена операция по освобождению пассажиров.

В учениях участвовали различные подразделения — обычные городские полицейские, бойцы Батальона спецназа и антитеррористического подразделение Omega, а также примкнувшие к ним муниципальные полицейские, сотрудники службы безопасности Latvijas dzelzceļš и представители Vivi.

Роли пассажиров и заложников исполняли курсанты Колледжа Госполиции. Все закончилось благополучно – курсантов спасли.