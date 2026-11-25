Сильный пожар произошел в ночь на вторник в районе Старой портовой набережной в Лиепае. Пламя охватило заброшенное здание на площади 500 квадратных метров, уничтожив часть крыши и повредив перекрытия. Несмотря на масштаб возгорания, пожарным удалось спасти трех находившихся внутри мужчин.

Пламя было видно издалека

Вызов на пожар Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила около 2:30 ночи, сообщает программа TV3 Degpunktā. К моменту прибытия спасателей огонь уже охватил значительную часть заброшенного здания возле Старой портовой набережной.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как над строением поднимается сильное пламя, а в воздух разлетаются искры. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Наиболее серьезно пострадала часть здания, расположенная в глубине двора частной собственности. Там полностью сгорела крыша, а в некоторых местах обрушились межэтажные перекрытия. При этом противоположная часть строения практически не пострадала от огня.

Внутри находились люди

Хотя здание считалось заброшенным, во время пожара оно не пустовало. Спасатели обнаружили внутри трех мужчин и вывели их из опасной зоны. Всех троих передали медикам для осмотра. Госпитализация не потребовалась, после чего мужчин отпустили.

Кто именно находился в здании и по какой причине, официально не уточняется. Местный житель Янис предположил, что это могли быть люди, использовавшие пустующее помещение в качестве временного укрытия.

«Местная компания, которой, наверное, было холодно», — прокомментировал он ситуацию журналистам.

Однако это лишь предположение очевидца. Причина пожара пока не установлена, поэтому связывать возгорание с действиями спасенных мужчин оснований нет.

Доступ в здание ограничили только после пожара

Как выяснили журналисты, до происшествия вход на территорию не был должным образом огражден. Это позволяло посторонним проникать в заброшенное здание, несмотря на то что оно находится в частной собственности. После пожара у входа установили и закрепили ограждение, чтобы ограничить доступ на территорию.

По словам местного жителя, рядом расположены и другие малоиспользуемые здания. Однако в них время от времени появляется собственник, поэтому посторонние туда обычно не заходят.

Случившееся вновь привлекло внимание к вопросу безопасности пустующих строений, особенно тех, куда можно беспрепятственно проникнуть.

Что теперь будет со зданием?

После происшествия журналисты Degpunktā обратились в Лиепайскую городскую думу, чтобы выяснить дальнейшую судьбу пострадавшего объекта. Собственник здания сообщил, что территорию приведут в порядок, а поврежденные конструкции и оставшиеся после пожара обломки в ближайшее время уберут. Кроме того, по его словам, уже разработан строительный проект, предусматривающий реконструкцию здания и благоустройство прилегающей территории.

Таким образом, планы по восстановлению объекта существовали еще до пожара.

Однако сроки начала строительных работ пока не названы. Не уточняется и то, повлияют ли повреждения, полученные во время возгорания, на ранее подготовленный проект.

Причины ночного пожара также остаются неизвестными.