В Риге несовершеннолетняя девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудницу полиции после того, как узнала, что её собираются доставить в больницу. В результате происшествия полицейской потребовалась медицинская помощь, а в отношении подростка возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Государственная полиция, инцидент произошёл 15 ноября.

Ударила полицейскую по голове

Правоохранители получили вызов по одному из адресов в Риге. Сообщалось, что там находится несовершеннолетняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили девушку 2010 года рождения и вызвали бригаду Службы неотложной медицинской помощи.

После осмотра медики установили, что подростка необходимо доставить в лечебное учреждение.

Однако, услышав об этом решении, девушка неожиданно проявила агрессию.

По информации полиции, она совершила «целенаправленное физическое нападение» на сотрудницу правоохранительных органов, ударив её по голове.

Пострадавшую полицейскую доставили в медицинское учреждение.

Девушка уже попадала в поле зрения полиции

Нападавшую задержали. В Рижском Северном управлении полиции было начато уголовное производство, которое затем передали для дальнейшего досудебного расследования в 5-е бюро Управления криминальной полиции.

В Государственной полиции также сообщили, что несовершеннолетняя и ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов. Подробности предыдущих случаев не раскрываются.

Какое наказание предусмотрено законом

Уголовный процесс начат по части первой статьи 269 Уголовного закона Латвии — за нападение на представителя власти в связи с исполнением им законных служебных обязанностей.

Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы либо пробационный надзор.

При этом подозреваемая является несовершеннолетней, поэтому при рассмотрении дела должны применяться специальные положения законодательства об уголовной ответственности подростков.

Расследование продолжается.