В Великобритании двум мужчинам предъявлены обвинения в связи с предполагаемой попыткой кражи со взломом в загородной резиденции принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Инцидент произошёл на территории королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк. Для задержания подозреваемых полиция задействовала служебных собак, беспилотники и вертолёт.

Как сообщает ABC News со ссылкой на полицию Норфолка, вечером в понедельник, 23 ноября, правоохранители получили сообщение о подозрительной активности на территории одного из объектов королевского поместья.

Впоследствии стало известно, что задержанным предъявлены уголовные обвинения. По информации британского телеканала Sky News, оба подозреваемых являются гражданами Албании.

На поиски отправили собак, беспилотники и вертолёт

Реакция полиции на сообщение о возможном проникновении оказалась масштабной. На место происшествия направили патрульных, кинологов со служебными собаками, а также задействовали беспилотники и полицейский вертолёт.

В результате операции правоохранители задержали двух мужчин, которых первоначально подозревали в краже со взломом и незаконном проникновении на частную территорию.

Британские СМИ сообщили, что речь идёт об Анмер-холле (Anmer Hall) — загородной резиденции принца и принцессы Уэльских.

Полиция подтвердила, что в момент происшествия здание было пустым. Таким образом, принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети в доме не находились.

По состоянию на 24 ноября задержанные оставались под стражей, а полиция продолжала расследование обстоятельств происшествия.

Подозреваемыми оказались двое граждан Албании

25 ноября появились новые подробности дела. Британская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Албании — 34-летнему Миргену Доку и 32-летнему Арилену Ндоци.

Обоим инкриминируют проникновение в жилище с целью совершения кражи, а также незаконное проникновение на охраняемую территорию.

Как сообщает Sky News, обвиняемые должны предстать перед магистратским судом. До судебного заседания они остаются под стражей.

Таким образом, расследование перешло от первоначального задержания подозреваемых к официальному уголовному преследованию.

При этом предъявление обвинений не означает, что вина мужчин уже доказана. Окончательное решение по делу предстоит принять суду.

Прокуратура заявила о достаточности доказательств

В Королевской прокурорской службе Великобритании (Crown Prosecution Service, CPS) подтвердили, что изучили материалы, собранные полицией.

По оценке прокуратуры, имеющихся доказательств достаточно для передачи дела в суд.

«Наши прокуроры установили, что имеется достаточно доказательств для передачи дела в суд и что уголовное преследование отвечает общественным интересам», — заявила представитель ведомства.

Подробности доказательств, на основании которых были предъявлены обвинения, пока не раскрываются.

Также остаётся неясным, удалось ли подозреваемым проникнуть непосредственно внутрь резиденции и было ли что-либо похищено.

Дом, подаренный королевой Елизаветой II

Анмер-холл расположен на территории поместья Сандрингем, принадлежащего британской королевской семье.

Это просторный загородный особняк с десятью спальнями, который покойная королева Елизавета II подарила принцу Уильяму и Кейт Миддлтон по случаю их свадьбы.

В течение нескольких лет Анмер-холл служил одной из основных резиденций семьи, особенно в период, когда дети принца и принцессы Уэльских были маленькими.

В настоящее время Уильям, Кейт и трое их детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — проживают в Форест-лодж (Forest Lodge) на территории Виндзорского поместья.

Семья переехала туда в 2025 году. Ранее они жили в коттедже Аделаида в Виндзоре, а до этого — в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Анмер-холл при этом остаётся загородной резиденцией королевской семьи.

Кенсингтонский дворец отказался от комментариев

После появления информации о происшествии журналисты ABC News обратились за разъяснениями в Кенсингтонский дворец.

Однако представители принца и принцессы Уэльских отказались комментировать вопросы, связанные с обеспечением безопасности членов королевской семьи.

Между тем во вторник, 24 ноября, принц Уильям находился в Лондоне, где встретился с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на Даунинг-стрит, 10.

Это была их первая встреча после вступления Бернема в должность в июле 2026 года.

Что известно на данный момент

Таким образом, после сообщения о подозрительной активности в королевском поместье полиция провела масштабную операцию, задержала двух человек, а прокуратура впоследствии предъявила им официальные обвинения.

Оба мужчины остаются под стражей в ожидании судебного разбирательства.

Несмотря на то что предполагаемой целью проникновения могла быть загородная резиденция принца Уильяма и Кейт Миддлтон, в момент происшествия дом был пуст.

Вопрос о том, смогли ли обвиняемые попасть внутрь здания и было ли похищено какое-либо имущество, остаётся открытым. Эти обстоятельства предстоит установить в ходе дальнейшего разбирательства.