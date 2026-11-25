В Елгаве завершились поиски молодой женщины, которая несколько дней не выходила на связь с родственниками. Пока семья пыталась выяснить, где она находится, полиция устроила погоню за Audi, принадлежавшей пропавшей. За рулем оказался 23-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позднее выяснилось, что автомобиль мог попасть к нему с согласия самой владелицы.

Телефон выключен, родственники ничего не знают

21 ноября молодая женщина по имени Кристине перестала отвечать на сообщения близких, сообщает программа TV3 Degpunktā. Ее мать неоднократно пыталась дозвониться до дочери, однако с воскресенья телефон женщины был выключен.

Не зная, что произошло, родственники и знакомые начали распространять информацию о пропаже Кристине в социальных сетях, надеясь, что кто-нибудь поможет ее найти.

Поиски продолжались несколько дней. Тем временем в Елгаве произошло событие, которое неожиданно оказалось связано с исчезнувшей женщиной.

Audi без фар попыталась скрыться от полиции

В воскресенье вечером сотрудники Государственной полиции заметили на улицах Елгавы автомобиль Audi, водитель которого двигался с выключенными фарами и значительно превышал разрешенную скорость. Полицейские потребовали остановиться, однако мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться.

Началась погоня, во время которой скорость автомобиля в городской черте достигала 126 км/ч. Водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая опасность для окружающих.

Как сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма, по факту произошедшего начато несколько административных процессов. Среди зафиксированных нарушений — проезд на запрещающий сигнал светофора, движение без включенных внешних световых приборов, неиспользование ремня безопасности и превышение скорости как в населенном пункте, так и за его пределами.

Погоня завершилась в Ливберзе. Происходившее также снял на видео очевидец, находившийся неподалеку.

За рулем оказался 23-летний мужчина с 2,16 промилле

После задержания выяснилось, что автомобилем управлял 23-летний молодой человек. Проверка показала, что концентрация алкоголя в его организме составляла 2,16 промилле.

Кроме того, мужчина управлял машиной без водительских прав соответствующей категории, а ранее в отношении него уже было назначено наказание, связанное с ограничением права управления транспортными средствами. Полиция начала уголовный процесс.

В частности, речь идет об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без соответствующих прав, а также об агрессивном вождении при неоднократном игнорировании требований полиции остановиться. Поскольку молодой человек и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов, к нему применили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Машина оказалась собственностью пропавшей женщины

История получила неожиданный поворот, когда люди, участвовавшие в поисках Кристине, увидели информацию о полицейской погоне. Они обратили внимание, что задержанный мужчина ехал на автомобиле, очень похожем на Audi пропавшей женщины. Подозрения подтвердились: машина действительно принадлежала Кристине.

Однако обстоятельства, при которых автомобиль оказался у 23-летнего водителя, пока окончательно не установлены. По информации Degpunktā, не исключено, что женщина сама разрешила своему спутнику воспользоваться машиной. Таким образом, пока нет оснований утверждать, что автомобиль был похищен.

Кристине нашли во вторник вечером

Развязка наступила во вторник вечером, когда сотрудникам Государственной полиции удалось установить местонахождение пропавшей женщины. После этого ее мать смогла прекратить поиски дочери.

В репортаже не уточняется, где Кристине находилась все эти дни, почему не отвечала родственникам и была ли она вместе с задержанным мужчиной во время своего отсутствия.

Также не сообщается о каких-либо преступлениях, совершенных в отношении самой женщины.

Тем временем расследование действий 23-летнего водителя продолжается. Ему предстоит отвечать за нарушения, допущенные во время опасной поездки и попытки скрыться от полиции.