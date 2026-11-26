Утренняя поездка из Вентспилса в Ригу обернулась для водителя грузовика несколькими часами ожидания эвакуатора. На обледеневшем Юрмальском шоссе мужчина потерял управление фурой и оказался в кювете. По словам водителя, избежать столкновения с другими автомобилями помогло то, что в момент аварии поблизости никого не было.

Авария произошла в среду утром, еще до восхода солнца. За ночь на дороге образовался лед, и на одном из поворотов грузовик, двигавшийся в сторону Риги, занесло, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Водитель утверждает, что дорожное покрытие было настолько скользким, что контролировать движение тяжелой машины оказалось невозможно.

«Здесь был такой гололед, дорога не посыпана, не обслужена. Машину развернуло и занесло в кювет. Хорошо, что никто не ехал ни рядом, ни навстречу», — рассказал мужчина.

На вопрос журналистов о том, как он пытался справиться с ситуацией, водитель признался, что в тот момент просто не знал, что делать: грузовик уже не слушался руля.

Колеи глубиной почти с колесо

Выбраться обратно на шоссе самостоятельно фура не смогла. Под весом грузовика на травянистом участке образовались глубокие колеи, местами почти достигающие высоты колес.

По иронии судьбы, мужчина перевозил в столицу технику для уборки тротуаров. Несмотря на резкий съезд с дороги, груз остался цел благодаря надежному креплению.

Не пострадали ни водитель, ни сама фура.

Мужчина рассчитывал, что опытный водитель эвакуатора сумеет вытащить грузовик, после чего он сможет продолжить путь в Ригу.

Лед может образоваться даже после обработки дороги

Обстоятельства аварии вновь поднимают вопрос о своевременной обработке дорог в ночные и ранние утренние часы. При этом подтверждения того, что участок Юрмальского шоссе действительно не был обработан противогололедными средствами, в репортаже нет.

В Latvijas valsts ceļi ранее предупреждали, что при неблагоприятных погодных условиях лед может образоваться повторно даже после обработки дорожного покрытия.

Водителям следует выбирать скорость с учетом состояния дороги, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.

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При температуре около нуля особую опасность представляет практически незаметный лед: внешне асфальт может выглядеть просто влажным, хотя сцепление колес с дорогой уже значительно ухудшилось.