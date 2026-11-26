Житель рижского микрорайона Югла уже третий год украшает свой участок праздничными гирляндами, чтобы радовать соседей и прохожих. Однако на этот раз рождественское настроение испортил неизвестный мужчина, который подошел к забору и оборвал провода. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения, а хозяин дома теперь пытается понять, чем кому-то помешали праздничные огни, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Украшения радовали прохожих несколько недель

Рейнис живет на улице Велдрес в Югле. Несколько лет назад он решил украшать свой участок световыми гирляндами в преддверии зимних праздников. Вдохновением послужил фестиваль света Staro Rīga. Мужчине захотелось создать праздничную атмосферу не только для себя, но и для людей, проходящих мимо его дома.

Гирлянды работают автоматически: специальные датчики включают подсветку с наступлением темноты и выключают утром, когда становится светло.

По словам Рейниса, раньше украшения вызывали исключительно положительную реакцию. Никто из соседей не жаловался ни на яркость, ни на неудобства. Но однажды вечером хозяин заметил, что часть праздничного освещения перестала работать.

Мужчина подошел к забору и оборвал провода

Чтобы выяснить причину неисправности, Рейнис просмотрел записи с камер видеонаблюдения. На видео оказался неизвестный мужчина в кепке, который утром шел по улице в направлении Межциемса. В какой-то момент прохожий заинтересовался гирляндой на заборе частного участка. Он остановился, подошел ближе, осмотрел украшение, потрогал его и несколько раз дернул.

Сначала мужчина, казалось, собирался продолжить путь. Однако затем снова вернулся к гирлянде и повредил провода.

«Однажды вечером смотрю — вроде не зажглись. В чем дело? Посмотрел записи с камер. Вижу, утром идет какой-то парень в кепке и дергает мои гирлянды», — рассказал Рейнис.

По его словам, характер повреждений указывает на то, что провода были именно вырваны.

«Думаю, он просто схватил и оторвал. Большого умения для этого не требуется», — говорит мужчина.

Самого незнакомца хозяин дома в шутку прозвал «Юглским Гринчем» — по имени известного персонажа, который ненавидел Рождество и пытался испортить праздник окружающим.

Может быть, огни кому-то мешали?

Рейнис признается, что произошедшее его расстроило. Тем более что до этого никаких конфликтов из-за праздничной подсветки не возникало. Мужчина даже задумался, не могли ли гирлянды мешать кому-нибудь из соседей.

«Немного грустно. Я тоже подумал: может, кому-то светит в окна. Может, у меня слишком ярко», — рассказывает он.

Однако затем Рейнис сравнил яркость украшений с обычным уличным освещением и пришел к выводу, что гирлянды вряд ли могли создавать серьезные неудобства. По его оценке, фонари на дороге светят значительно ярче.

Тем не менее после случившегося хозяин сократил время работы праздничной подсветки. При этом никаких подтверждений того, что неизвестный повредил гирлянды именно из-за их яркости, нет. Его мотивы остаются неизвестными.

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Гирлянды удалось починить

Несмотря на неприятный инцидент, полностью отказываться от праздничного оформления Рейнис не стал. Он взял инструменты и самостоятельно восстановил поврежденные провода. Ремонт не занял много времени, и гирлянды снова заработали.

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Однако хозяин участка хотел бы выяснить, кто именно испортил украшения и почему. Рейнис надеется, что кто-нибудь узнает мужчину на записи с камеры видеонаблюдения.

Всех, кто располагает информацией о произошедшем или может помочь установить личность неизвестного, просят связаться с Рейнисом по телефону 29816380.

Пока остается неизвестным, что побудило прохожего повредить чужое имущество, которое несколько недель создавало праздничное настроение на улице Велдрес.