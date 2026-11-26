Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 26 ноября, признал, что Латвия нарушила права Михаила Ульмана, отказав его адвокату в доступе к существенным доказательствам, на основании которых принимались решения о содержании обвиняемого под стражей.

ЕСПЧ признал нарушение прав Михаила Ульмана по делу об убийстве Бункуса: Латвии придётся заплатить

Ульман является одним из обвиняемых по уголовному делу об убийстве администратора неплатёжеспособности Мартиньша Бункуса, которое в настоящее время рассматривается в Рижском окружном суде, сообщает ЛЕТА.

Адвокату отказали в доступе к доказательствам

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии, ЕСПЧ установил нарушение положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующего право на безотлагательную судебную проверку законности лишения свободы.

Ульман был заключён под стражу в мае 2022 года в рамках уголовного процесса об убийстве Бункуса. В ходе досудебного производства срок его содержания под стражей неоднократно продлевался.

Следственный судья и Рижский окружной суд основывали свои решения на материалах уголовного дела. Однако следователь и прокуроры отказывали адвокату Ульмана в доступе к доказательствам, обосновывающим содержание под стражей, ссылаясь на тайну следствия.

В ходе процесса Ульману предоставили отдельные процессуальные документы и небольшую часть других материалов, а позднее — дополнительные документы.

Суд встал на сторону защиты

ЕСПЧ признал, что материалы уголовного дела имели решающее значение при принятии решений о заключении Ульмана под стражу и продлении срока ареста.

Хотя Ульмана в общих чертах проинформировали о выдвинутых против него подозрениях, без доступа к соответствующим доказательствам он не мог эффективно оспаривать законность содержания под стражей.

Европейский суд признал, что для обеспечения эффективности расследования часть полученной информации может оставаться секретной. Однако эта цель не должна достигаться за счёт существенного ограничения прав защиты.

Информация, имеющая принципиальное значение для оценки законности содержания под стражей, должна в надлежащей форме предоставляться стороне защиты.

ЕСПЧ пришёл к выводу, что принцип равенства процессуальных прав сторон не был соблюдён, а последующее предоставление доступа к материалам дела не могло устранить уже допущенные нарушения.

Латвия должна выплатить 2000 евро

Другие жалобы Ульмана, касавшиеся оснований заключения под стражу и права на судебное разбирательство в разумные сроки либо освобождение до суда, ЕСПЧ отдельно не рассматривал.

Суд признал, что само установление факта нарушения является достаточной справедливой компенсацией морального вреда, и присудил Ульману 2000 евро в качестве возмещения судебных расходов.

Решение ЕСПЧ является окончательным и обжалованию не подлежит.

При этом решение Европейского суда касается соблюдения процессуальных прав Ульмана при проверке законности его содержания под стражей, а не вопроса его виновности по делу об убийстве Бункуса.